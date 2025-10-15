黃國昌爆養狗仔跟拍恐觸「國安法」 國安局啟動機制調查境外資金介入

國安局長蔡明彥。（記者廖振輝攝）

民眾黨主席黃國昌接連爆出疑似「養狗仔」跟拍政府官員、與駭客合作竊取資料等爭議，國安局長蔡明彥今天（15日）受訪說，個案已由司法機關調查偵辦不便評論細節，國安局主要針對三面向全面查察，包括警衛安全、犯罪偵辦及境外資金介入，尤其已啟動機制調查是否有境外勢力介入牽動「國安法」第2條跟第7條，即由境外勢力來指示境內的相關的協力者，來收集相關的公務機密資訊。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢，蔡明彥在進入會議室前接受媒體聯訪。

針對黃國昌疑似雇員跟拍政府官員，蔡明彥說，此案司法機關已啟動調查偵辦，犯罪偵查的細節不適合評論。

不過，他說明，國安局已從三個面向全面查察，第一是警衛安全，因為跟拍可能涉及政府官員安全，因此蔡明彥已召開專案會議，特別請警政署長張榮興針對政府官員的安全隨扈、司機加強勤教警覺意識。假若注意到跟拍行為，必須第一時間通報，警方也會啟動快速反應警力排除跟拍行為。

蔡明彥指出，也會請警政署針對官員公署及職務宿舍周邊加強安全巡查，避免跟拍行為從公署或宿舍就開始。

蔡明彥續指，第二部分是犯罪偵辦，因為跟拍可能有涉及「刑法」妨害秘密罪，以及「個資保護法」非法收集個人資料罪，這部份尊重司法調查。

第三部分，蔡明彥強調，國安局已經啟動機制瞭解是否有境外資金介入，特別要注意有無境外勢力去牽動到「國安法」的第2條跟第7條，即由境外勢力來指示境內的相關的協力者，來收集相關的公務機密資訊。假如有相關事證，國安局會提供給司法單位進一步偵辦。

另就駭客部份，蔡明彥說，中共現在已出現「公私協力」的侵駭方式，包括中國公安部、國安部，以及其湖北網軍、福建網軍，配合APT各種網路侵駭團體，對台灣網路侵駭頻次非常高。

蔡明彥重申，政府單位每天遭受中共280萬次侵駭攻擊，手法上也有「Hack and leak」，即駭侵後竊取資訊網路上、暗網上散布，造成民眾對政府資安不好的印象事實上很多都是重複運用的手法，將相同文件不斷改寫、散布，讓民眾失去對政府資安的信心。

不過，蔡明彥說，國安情報機關有一個資安協作機制，對於這種網路侵駭的狀況，都會進行必要的一個溯源以及攔阻，所以即使每天高頻次網路侵駭，幾乎都是全部攔截下來。

