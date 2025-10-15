為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    境外勢力介入藍營選舉？國安局：TikTok、YT影片逾千

    2025/10/15 09:40 記者方瑋立／台北報導
    國安局長蔡明彥今日證實，已查察掌握TikTok約有一千多部影片在討論國民黨主席選舉，YouTube則有23個帳號、傳散逾200部影片，帳號過半定位於境外。（記者廖振輝攝）

    中國疑似介入國民黨黨主席選舉，引起候選人郝龍斌及黨內「戰鬥藍」趙少康不滿要求中方克制。國安局長蔡明彥今（15）日證實，已查察掌握TikTok約有一千多部影片在討論國民黨主席選舉，YouTube則有23個帳號、傳散逾200部影片，帳號過半定位於境外。

    立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢，蔡明彥在進入會議室前接受媒體聯訪。

    被問及是否有境外勢力介入國民黨選舉？蔡明彥說，此案當事人有提告，警方已經啟動立案調查，針對輿論討論是否有境外勢力介入，國安局查察發現，在TikTok上約有一千多部影片在討論國民黨主席選舉的狀況。

    蔡明彥指出，另外在YouTube部份，國安局查找到23個帳號，傳散約200多部影片，一半以上帳號定位於境外，而所謂境外就是指不在我國境內，至於是支持哪位候選人，不適合公開說明以免影響選舉進行。

    另外，蔡明彥強調，國安局在查處過程中，必須面臨一個問題，我國法律工具確實較不足，因為目前不管是「國安法」或「反滲透」，並沒有條文去規範境外勢力針對國內的社團或政黨內部的選舉。

    因此，後續的國安法制該如何強化，蔡明彥說，包括如「反滲透法」、「人工智慧基本法」或「資安管理法」，行政院過去這一陣子，已召開多次跨部會會議在討論，國安局有從國安角度提供一些法律意見，因此屆時相關法案送抵立院，希望朝野各黨派能針對相關修法，有進一步討論，讓國安法制更為健全，在數位管理上也有較完整的法律基礎。

    至於中共持續對台介選，蔡明彥強調，每次台灣無論地方或中央選舉，中國都會透過多樣手法操作介選，包括爭議（訊息）傳散、在地協力者網路介選買票贈禮等各種行為，也可能透過外部軍事演習、恫嚇或灰色地帶襲擾影響國內政治輿情。

    蔡明彥說，國內大型選舉，國安局會指導、統合、協調相關情報機關，具體事證也會移送檢方及司法機關偵辦。

