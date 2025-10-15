為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    臉書貼合照 郝龍斌：蔣萬安認為我是穩健務實合適的黨主席人選

    2025/10/15 09:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌（左）與台北市長蔣萬安（右）會面。（圖由郝龍斌辦公室提供）

    國民黨主席候選人郝龍斌（左）與台北市長蔣萬安（右）會面。（圖由郝龍斌辦公室提供）

    國民黨主席選舉將於18日投票，候選人郝龍斌今日在臉書貼出與台北市長蔣萬安的合照，轉述蔣萬安認為國民黨需要「世代團結」，並認為郝是穩健務實合適的黨主席人選、能夠凝聚共識，也有中道理性的特質，能帶領國民黨「穩定團結、持續前進」。

    郝龍斌指出，蔣萬安深知這次黨主席選舉，對國民黨未來發展的重要性。在這最後關鍵時刻，蔣萬安特別與他會面，談到對黨的未來方向，也對新任黨主席的角色與期許，提出了許多真誠而深刻的想法。

    郝龍斌回憶，2015年蔣萬安剛從美國回來，有一天主動到他的辦公室拜訪，說自從2014年底九合一選舉後看到許多藍軍支持者士氣低落，希望讓大家知道國民黨還有新血，還有人願意站出來、願意打拚，表達想參選台北市第三選區立委，當時郝龍斌告訴蔣萬安：「我能幫你的，就是確保黨內初選的公平性。」後來蔣萬安不但贏得初選，也成功當選立委。

    郝龍斌表示，蔣萬安當上立委後，他們仍時常交換意見，他多次鼓勵蔣萬安有一天能承擔更大的責任、投入台北市長選舉，2022年蔣萬安真的做到了，那場選舉，彼此合作愉快，印象最深的是投票前的下午一起搭著車隊從北掃到東，一邊拜票、一邊聊著台北各區的建設，那種並肩奮戰的感覺，至今仍歷歷在目。

    郝龍斌說，蔣萬安認為國民黨需要「世代團結」，並認為他是一位穩健務實合適的黨主席人選，能夠凝聚共識，也有中道理性的特質，能帶領國民黨「穩定團結、持續前進」。

    蔣萬安也提到，郝龍斌不論在中央、地方，或八年市政經驗中，都有帶領龐大行政團隊的經驗；兩次首都市長的選戰，也培養出戰鬥力，能在未來面對艱困選戰時，帶領全黨穩健應戰。在現在這個時間點，國民黨的首要任務就是2026地方選舉勝利，並在2028重新贏回中央執政權，這樣的經驗與特質，彌足珍貴。

    郝龍斌說，感謝蔣萬安的信任，他會記得這份情誼，也會以同樣的初心與決心，帶領國民黨團結向前，讓世代並肩，為中華民國再創新的希望。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播