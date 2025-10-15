張凱維索賄提案排入2028政見？ 馬郁雯：你問過盧秀燕嗎？

媒體人馬郁雯。（資料照）

媒體人馬郁雯等人日前爆料國民黨立委王鴻薇助理張凱維疑似藉勢藉端索賄，張凱維否認、並稱將提告。馬郁雯今天（15日）表示，她再公布投影片「第8頁」，內容是張凱維聲稱還要納入2028年總統與立委選舉中政見，甚至還預言王鴻薇會連任，直接承諾2028年2月立法院第12屆第一會期開議就要列入優先提案。

馬郁雯在臉書PO文表示，昨晚張凱維發聲明說要提告，「又不是第ㄧ天出來走跳，今天加碼爆料」，如果仔細看，之前爆料王鴻薇助理張凱維勒索藥廠的投影片只有第5、7、9頁，「牙膏當然一點一點擠」，今天公布投影片第8頁，只能說張凱維「膽大包天」，連2028年總統與立委選舉的政見都敢承諾。

馬郁雯指出，根據投影片的第8頁，負責承諾未來推動時序，提案內容預計在今年到2028年總統大選前，張凱維與這家艾弗行銷傳媒竟然敢承諾藥商，民意代表會進行法案質詢、舉辦公聽會、縣市首長選舉政見、意見發表以及初次提法案記者會。

馬郁雯續指，「比扯鈴還扯的在這」，在2028年總統與立委選舉中，張凱維還要將政策推進，在總統暨立委選舉中，納入政見發表，「甚至還預言你老闆王鴻薇會連任」，直接允諾2028年2月，第12屆第一會期開議就要列入政黨的優先提案。

馬郁雯向張凱維喊話：「你這樣承諾，問過盧秀燕了嗎？你又確定你老闆王鴻薇一定會連任？而且連任後一定會把安進藥品的事項納入優先提案？請問張凱維誰給你勇氣？王鴻薇嗎？」

