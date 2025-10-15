為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被縣長耽誤的DJ！ 南投縣府臉書小編：祝32年前18歲的許淑華生日快樂

    2025/10/15 09:37 記者陳鳳麗／南投報導
    今天是南投縣長許淑華50歲生日，縣府臉書貼出她切蛋糕照片。（圖擷自南投縣政府臉書）

    南投縣長許淑華在今年雙十焰火客串DJ亮眼，南投縣府臉書小編即以幽默方式祝福許淑華50歲生日快樂，貼文中強調，被縣長職業耽誤的DJ、被織女身分耽誤的神力女超人，今天暫時都不重要，因為她是壽星，祝福她32年前18歲生日快樂。該貼文才貼出就有大批網友留言祝福。

    今年雙十焰火在南投施放，長達40分鐘、4萬3000多發焰火彈，因風小和風向，會場及南投、名間方向的觀眾，施放5分鐘後就幾乎看到一片煙雲，有人形容是「大型吃煙災難現場」，全場最亮眼的是縣長許淑華擔任其中一段DJ的演出，DJ許淑華也成為討論話題。

    南投縣府臉書小編今天上班前就貼出新文，放了許淑華切蛋糕照片，以及合成許淑華神力女超人、織女走秀、煙火秀DJ的照片，貼文則以「她」當主詞，強調「她是被縣長職業耽誤的DJ？還是被織女身分耽誤的神力女超人？暫時都不重要，因為今天她是壽星」，最後祝福縣長「32年前18歲生日快樂」。

    縣府臉書小編在空了好幾行，寫上「小編要去重新找工作了」，暗指拿縣長開玩笑要丟工作了，讓網友看了哈哈大笑。

    網友算了一下，原來今天是許淑華50歲生日，傳統習俗50歲以上才能稱為「壽」，過生日才能叫「做壽」，該貼文有貼出就有網友先後按讚，一小時多就8000多個讚，並有近千則留言，都是來祝賀生日快樂。

    南投縣府臉書小編把合成許淑華神力女超人、織女走秀和雙十焰火當DJ照片。（圖擷自南投縣政府臉書）

    熱門推播