被爆索賄張凱維喊告這4人 李正皓嗆：多一條誣告罪板上釘釘

青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯等人週一召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。昨更前往北檢告發王鴻薇、張凱維涉犯貪污治罪條例。（資料照）

國民黨立委王鴻薇助理張凱維，捲入民眾黨主席黃國昌「狗仔團隊」偷拍事件，隨後又被爆假提案、真索賄疑雲。針對張凱維表示要提告柯晨晧、馬郁雯、陳又新、許譽騰等人，媒體人李正皓發文質疑，哪來的勇氣一口氣提告兩個律師，並嗆「多一條誣告罪板上釘釘，真的是天作孽有可活，自作孽不可活」。

青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰，以及媒體人馬郁雯等人近日舉行記者會，質疑國民黨立委王鴻薇國會助理張凱維，藉勢藉端索賄企業。昨更前往北檢告發王鴻薇、張凱維涉犯貪污治罪條例。張凱維昨也發聲明稱，已正式向台北地檢署遞狀提告。

請繼續往下閱讀...

李正皓在臉書發文指出，「聽說張凱維要提告柯晨晧、馬郁雯、陳又新、許譽騰等人，我真的不知道他哪來的勇氣一口氣提告兩個律師，大概是因為已經扛了十年以上貪污重罪，沒差多一條誣告罪吧？」

李正皓直言，「我真心覺得告自己律師是很蠢的事，昨天柯晨晧公布了當張凱維要去向安進藥商提案時，柯晨晧身為好朋友所對張凱維提出法律意見，我看完整份法律意見後，我只覺得柯晨晧真的仁至義盡」。

李正皓也PO出圖片表示，法律意見的編輯時間就在2024年6月16日，沒有事後修改。在整份法律意見最重要的一部分指出，「實務上其實很少辦理游說登記，甚至連有名的戰國策，都沒有在公司登記上載明專辦游說」、「但游說不登記可能還是有風險……提醒他們一下游說還是要走正規」。

李正皓強調，柯晨晧都寫了「游說要走正規」，張凱維硬要弄了一整份違法的報告去跟廠商提案，請問張凱維是要告什麼？多一條誣告罪板上釘釘，真的是天作孽有可活，自作孽不可活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法