國民黨主席選情激烈 中市黨部預測此次投票率可能提高

2025年中國國民黨主席選舉將於10月18日在全台同步舉行投票，在只剩幾天的情況下，因局勢轉變，支持郝龍斌及鄭麗文的局勢呈任五五波，讓黨員陷入兩難的焦慮中，中市黨部表示，過去平均投票率約在40%，預估此次的選舉投票率將可能會比往年提高，今年預估投票率將落在45%至55%之間。

由於今年此場黨主席選舉攸關黨內領導權的更替，參選高達6人，而且被認為是傳統派或者穩定派及改革派或創新派的對決，就有黨員表示，雖然太激烈，但也象徵國民黨在新政治環境中的「再出發」契機。

國民黨台中市黨部副主任委員張書華表示，2001年實施黨員直選制度以來，國民黨主席選舉的投票率約介於35%至58%之間。其中，2017年吳敦義當選時投票率高達58.05%，創下歷年最高紀錄，主因為當時國民黨剛歷經2016年總統與立委選舉挫敗，黨內士氣低迷，但黨員積極參與投票，凸顯基層向心力。

張書華表示，今年預估投票率將落在45%至55%之間。台中市黨部主任委員顏文正則指出，雖然近年黨員人數略有流失，但各候選人積極深入地方基層、號召支持，加上日前民進黨大罷免帶來的刺激，有望重新喚起黨員的參與。

