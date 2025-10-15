為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨主席選情激烈 中市黨部預測此次投票率可能提高

    2025/10/15 09:21 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市黨部預測此次黨主席選舉投票率可能提高。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨部預測此次黨主席選舉投票率可能提高。（記者蘇金鳳攝）

    2025年中國國民黨主席選舉將於10月18日在全台同步舉行投票，在只剩幾天的情況下，因局勢轉變，支持郝龍斌及鄭麗文的局勢呈任五五波，讓黨員陷入兩難的焦慮中，中市黨部表示，過去平均投票率約在40%，預估此次的選舉投票率將可能會比往年提高，今年預估投票率將落在45%至55%之間。

    由於今年此場黨主席選舉攸關黨內領導權的更替，參選高達6人，而且被認為是傳統派或者穩定派及改革派或創新派的對決，就有黨員表示，雖然太激烈，但也象徵國民黨在新政治環境中的「再出發」契機。

    國民黨台中市黨部副主任委員張書華表示，2001年實施黨員直選制度以來，國民黨主席選舉的投票率約介於35%至58%之間。其中，2017年吳敦義當選時投票率高達58.05%，創下歷年最高紀錄，主因為當時國民黨剛歷經2016年總統與立委選舉挫敗，黨內士氣低迷，但黨員積極參與投票，凸顯基層向心力。

    張書華表示，今年預估投票率將落在45%至55%之間。台中市黨部主任委員顏文正則指出，雖然近年黨員人數略有流失，但各候選人積極深入地方基層、號召支持，加上日前民進黨大罷免帶來的刺激，有望重新喚起黨員的參與。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播