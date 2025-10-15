藍黨魁選舉爆境外勢力介選 吳靜怡：被金主與演算法綁架

國民黨主席候選人郝龍斌近來批境外勢力介選，「戰鬥藍」召集人趙少康更指控「中共介入黨主席選舉」，引發外界關注。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌近來批境外勢力介選，「戰鬥藍」召集人趙少康更指控「中共介入黨主席選舉」。媒體人吳靜怡發文分析，現在攻擊趙少康就會有流量，幫趙少康說話就會被出征，她認為「整個黨的選舉就被金主與演算法綁架，組織再也不是核心」，並直言「國民黨內部不是在選主席，而是在被演算法逼著『選邊站』」。

吳靜怡在臉書發文指出，這次國民黨主席選舉，看似內部民主機制的競爭，實際上卻被「行銷矩陣」全面滲透，你看到的每一次熱門貼文、關鍵字暴衝、媒體轉載、匿名帳號推波，背後都可能是一場金流驅動的政治投資行為。

吳靜怡直言，現在攻擊趙少康就會有流量，幫趙少康說話就會被出征，於是，國民黨那些假藍雕、假戰鬥藍們全面噤聲，你們沉默或害怕像是青鳥被清算，視若無睹之後，中華民國的國比「黃或昌」（諷刺黃國昌之意），又要再更破了。她也諷刺「政治路線已經不重要，能爽，就好；中華民國已經不重要，能叫，就好！」

吳靜怡表示，這不再是候選人自己到各地方拉票，而是「數位團隊幫候選人拉投資人」，政治成了一場「新型上市計畫」：先透過社群熱度「炒股」，再製造「趨勢」讓媒體跟進報導，最後讓黨員與民眾誤以為「這個人最有希望」，聲量越高，背後資源越敢跟進，整個黨的選舉就被金主與演算法綁架，組織再也不是核心，泡芙本來是甜點，卻能成為套餐的主菜。

吳靜怡分析，趙少康提出反對境外介選的觀點，卻成了演算法對戰的標靶！有人在不斷「操作反感」，短短幾天，趙少康的名字就成了最能帶來觸及與互動的關鍵字，讓一位本來在國民黨具有正面影響力的人，就在一瞬間，負面聲量超越了去年的總統選戰，連大罷免後竄起的收視率都大受影響，當言論非紅，就會被歸成綠，趙少康瞬間被網軍側翼冠上像是八冏的青鳥，演算法放大衝突與情緒，影響長期愛看抖音和短影片的國民黨黨員。

吳靜怡質疑，「問題是，這些流量從哪裡來？節奏又是誰指定的？那雙在暗處操作的手，正在讓百年大黨的國民黨選舉，變成一場『演算法造王者』的實驗場」、「當政黨領導人是被流量推上去，當政黨的路線是被輿論創造出來，那國民黨最後會變成什麼？---就是連中華民國都不認得的『聲量傀儡』吧！」

吳靜怡表示，當一個人被演算法「放大」時，他就被迫代表了演算法背後的金主利益，這樣的「魔戒」如果成功的戴上國民黨，那麼誰掌握資訊分發權，誰就能決定誰當王。

吳靜怡分析，「越對立、越有聲量；越理性、越被消音」。國民黨內部不是在選主席，而是在被演算法逼著「選邊站」。她在文末也諷刺「國民黨可以學著徐巧芯，想哭，就乾脆哭倒在病毒懷裡吧！」，並笑稱「唯一支持，鄭麗文」。

