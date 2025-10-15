為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    質疑黃國昌不敢告《鏡週刊》 詹凌瑀：你的戰神DNA跑哪去了？

    2025/10/15 09:03 即時新聞／綜合報導
    詹凌瑀質疑，黃國昌從「狗仔集團」到「駭客任務」，整件事情最詭異的就是「為什麼不敢提告」？更問黃國昌：「你的戰神DNA跑哪去了？」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期深陷「養狗仔」風波，昨日（14日）更被週刊爆料坐擁「駭客集團」，相關爭議持續延燒。媒體人詹凌瑀今（15日）在臉書發文表示，黃國昌從「狗仔集團」到「駭客任務」，整件事情最詭異的就是「為什麼不敢提告」？更質疑：「你的戰神DNA跑哪去了？」

    詹凌瑀指出，黃國昌昨天開記者會，痛批《鏡週刊》的報導是「科幻小說」，「又蠢又壞」，但黃國昌最奇怪的地方就在於，這麼嚴重的指控，卻從來不提要告《鏡週刊》。

    詹凌瑀質疑，黃國昌過往不是「戰力十足」嗎？現在面對這麼的致命指控，卻只敢躲在鏡頭後面，說一些「該負的責任會負」這種含糊不清的話，還很好心地替《鏡週刊》社長裴偉擔心，說他官司太多了，不想增加他的負擔。詹說：「這不是我們熟悉的黃國昌吧！」

    詹凌瑀也質問黃國昌：「如果你覺得報導是假的，為什麼不敢提告？是不是心裡有鬼？是不是你不敢讓真相在法庭上被檢驗？」詹凌瑀認為，黃國昌這種雙重標準，只會讓大眾對他是否清白產生更大的問號。

