央廣工程師慘遭切割 四叉貓列3人事蹟：找黃國昌陳情下場......

民眾黨主席黃國昌遭週刊爆料坐擁「駭客集團」，其中一名吳姓工程師9月曾入侵中央廣播電台官網置放中國五星旗遭北檢調查，吳嫌更自稱是「黃國昌的人」，是黃找他查弊。網紅「四叉貓」劉宇14日在臉書發文整理，包括吳姓工程師在內曾有3人找黃國昌「陳情」，最後都是慘遭切割。

四叉貓提到，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘2023年9月底自稱因關注進口蛋問題，自稱被恐嚇，所以找國民黨黨工許哲賓「自導自演」，許哲賓開假帳號，假裝恐嚇林裕紘全家生命安全，林裕紘再去黃國昌的直播哭給大家看，最後林裕紘被抓包後羈押禁見兩個月，蛋價也恢復正常。

四叉貓續指，一名李姓男子認為台灣槍毒氾濫，所以用牛皮紙袋裝著安毒、空彈殼，拿到立法院的辦公室櫃台，請櫃檯人員轉交給黃國昌陳情，黃國昌收到後直接報警，李男被判拘役40天。

四叉貓表示，此次的央廣吳姓工程師為了「證明」任職的央廣網站有資安漏洞，所以在官網首頁放置五星旗圖片，後續私訊聯繫黃國昌陳情，被警方約詢後，自認是吹哨者，要求央廣恢復職務，目前27萬元交保，慘遭黃國昌切割。

