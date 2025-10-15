為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    央廣工程師慘遭切割 四叉貓列3人事蹟：找黃國昌陳情下場......

    2025/10/15 08:11 即時新聞／綜合報導
    「四叉貓」劉宇14日在臉書發文指出，包括吳姓工程師在內曾有3人找黃國昌「陳情」，最後都是慘遭切割。（資料照）

    「四叉貓」劉宇14日在臉書發文指出，包括吳姓工程師在內曾有3人找黃國昌「陳情」，最後都是慘遭切割。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌遭週刊爆料坐擁「駭客集團」，其中一名吳姓工程師9月曾入侵中央廣播電台官網置放中國五星旗遭北檢調查，吳嫌更自稱是「黃國昌的人」，是黃找他查弊。網紅「四叉貓」劉宇14日在臉書發文整理，包括吳姓工程師在內曾有3人找黃國昌「陳情」，最後都是慘遭切割。

    四叉貓提到，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘2023年9月底自稱因關注進口蛋問題，自稱被恐嚇，所以找國民黨黨工許哲賓「自導自演」，許哲賓開假帳號，假裝恐嚇林裕紘全家生命安全，林裕紘再去黃國昌的直播哭給大家看，最後林裕紘被抓包後羈押禁見兩個月，蛋價也恢復正常。

    四叉貓續指，一名李姓男子認為台灣槍毒氾濫，所以用牛皮紙袋裝著安毒、空彈殼，拿到立法院的辦公室櫃台，請櫃檯人員轉交給黃國昌陳情，黃國昌收到後直接報警，李男被判拘役40天。

    四叉貓表示，此次的央廣吳姓工程師為了「證明」任職的央廣網站有資安漏洞，所以在官網首頁放置五星旗圖片，後續私訊聯繫黃國昌陳情，被警方約詢後，自認是吹哨者，要求央廣恢復職務，目前27萬元交保，慘遭黃國昌切割。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播