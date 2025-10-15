諷黃國昌切割小草工程師 許美華揭：過去對其他「工具人」就是這樣

民眾黨主席黃國昌（見圖）陷入養狗仔風波，昨再被爆還擁有一批駭客志工團，其中中央廣播電台吳姓工程師9月曾竄改央廣官網置放中國五星旗圖片遭調查，自稱是「黃國昌的人」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，昨再被爆還擁有一批駭客志工團，其中中央廣播電台吳姓工程師9月曾竄改央廣官網置放中國五星旗圖片遭調查，自稱是「黃國昌的人」。反紫光奇遊團成員許美華對此發文質疑，吳姓工程師原本被外界認為是資安天才，也擔任過頂尖公司的工程師，卻因跟隨黃國昌淪落至此，她直言黃國昌過去對他身邊被當「工具人」的年輕人，就是這樣，薄情寡恩、無血無淚，並呼籲「還在黃國昌身邊的工具人小草趕快醒過來」。

許美華在臉書發文指出，昨日網路一片瘋傳黃國昌打著「揭弊」大旗，利用年輕駭客、網軍，讓她最有感的劇情是，吳姓小草工程師緊抓著國昌老師這根浮木，但他的國昌老師卻在事情爆發的第一時間切割他。

請繼續往下閱讀...

許美華直言，這種劇情真是何其熟悉。黃國昌過去對他身邊被當「工具人」的年輕人，就是這樣，薄情寡恩、無血無淚。

許美華引述媒體報導，指吳姓工程師因為駭入央廣官網掛「五星旗」而被檢調約談時，他為了自清，還出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，表示黃曾找他協助查弊，並說他是「黃國昌的人」！但黃國昌對此回應稱，「央廣的吳姓工程師事情很簡單，他跟我檢舉央廣有資安漏洞⋯」。許美華認為這完全就是切割。

許美華分析，這位小草工程師，一直跟檢調強調「我是黃國昌的人」，完全證明他被洗腦的純度（aka蠢度）。他以為黃國昌真的是全民敬仰、司法敬畏的大神，抬出「我是他的人」就是免死金牌。殊不知，黃國昌現在被台灣社會討厭的程度，在台灣政治圈就算沒有第一也是名列前茅，小草對外界感知能力真的很有問題，社會化程度嚴重不及格。

許美華表示，被吳姓小草工程師當神在拜的黃國昌，聽到這句「我是黃國昌的人」，反應應該絕對不是欣慰，而是火大，「出事扯我幹嘛？是要連我一起拖下水嗎？到底是有多笨講這個？」

許美華指出，別說小草工程師還主動把他跟黃國昌還有跟黃的助理對話截圖，到處向外傳，小草工程師尊敬的國昌老師肯定氣炸了。小草工程師以為抬出國昌老師可以救得了他，他蠢到不知道，他的國昌老師因此更要切割他。

許美華提到，吳姓工程師才30出頭，被媒體形容為「資安天才，擔任過google、微軟等頂尖公司的工程師，還是第一代研究AI技術的科技先鋒，也是國內少數負責管理知名AI產業官網後台的工程師。」

許美華直言，這樣的資安人才，卻因為崇拜、跟隨黃國昌而落到今天這個被約談、交保後又被北檢抗告，接下來他的人生應該短期內就是跑法院，超過87%機率準備進去關了。

許美華說，在她身邊很多跟著黃國昌在時代力量衝鋒陷陣的年輕人，還有2017年一起做體育改革的年輕選手、運動咖，都從當時的昌粉，一個個變成昌黑，而且恨他的程度一個比一個還深，講起黃國昌簡直不共戴天。

許美華在文末也提到，「這兩天有空再來寫『體改少年季鴻』怎麼被黃國昌冷血對待的故事。希望還在黃國昌身邊的工具人小草趕快醒過來，你們的人生只有自己才能救了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法