花蓮縣民政處代理處長李葳退群惹議 張育萌細數他過往爭議

馬太鞍溪上游堰塞湖溢流災後復原工作仍在持續中，日前卻傳出有花蓮縣府「處長級」官員退出救災協調專案群組，引起各界議論。有媒體報導指稱該名官員就是民政處代理處長李葳，台灣青年世代共好協會理事長張育萌14日深夜發文提到，李葳過去曾有多起「荒唐事蹟」，並直言：「花蓮縣府的無法無天，在他身上可說一覽無遺。」

張育萌提到，李葳之所以擔任花蓮縣民政處代理處長，是因為前任處長明良臻在罷免時期違法調閱提案人資料，無視個資法和法定職權的界線而被起訴，明良臻後續請辭，李葳才升任代理。

張育萌表示，李葳過去當民政處副處長時，就被查出「長期把公帑當香油錢在撒」，縣府規定補助宗教活動不能超過總經費 80% ，但實際上有很多案件都補助100％，多數案件核銷都過期長達1年以上，有些活動結束後2年都沒結案，同一間宮廟、宮壇或協會，1年內甚至拿三四筆經費，核銷資料兜不起來，收據影本模糊不清，縣府也給過。張育萌提到，民政處離譜到這種程度，李葳也只被記一支申誡。

張育萌續指，今年傅崐萁罷免案投票日當天，有民眾在豐山活動中心投票時發現，選務人員蓋完選民名冊後，又把選民的章在旁邊A4紙上再蓋一次。當場有人要求銷毀白紙，但選務人員竟說要「統計人數」，還說選務中心已收走並進行後續處理。張育萌批評，選務行徑如此荒腔走板，當時的花蓮縣選委會總幹事就是李葳。

張育萌表示，李葳種種事蹟，現在是救災討論撤離計畫的關鍵時刻，結果他又搞出「退群」戲碼。張育萌批評：「李葳什麼時候不退群，偏偏要在這時候，還帶科員和科長集體退群，存什麼居心？花蓮縣府行研處長陳建村還敢幫忙洗地說『只是暫時退出』。我的老天呀，你不幫忙就算了，還在這個關鍵時刻退群扯後腿，救災視同作戰，哪有官員救到一半，可以這樣不爽救？」

