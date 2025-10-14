為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    逆統戰成功！中國《央視》懲獨節目喊出「8月15殺共匪」

    2025/10/14 23:28 記者陳鈺馥／台北報導
    中國官媒《央視》近日在焦點訪談節目中，由廈門公安出面指責台灣手遊《逆統戰：烽火》分裂國家，罕見向中國民眾提到「8月15殺共匪」口號。（翻攝央視）

    中國官媒《央視》近日在焦點訪談節目中，由廈門公安出面指責台灣手遊《逆統戰：烽火》分裂國家，罕見向中國民眾提到「8月15殺共匪」口號。（翻攝央視）

    中共對國軍心戰大隊18人發布懸賞通告後，中國官媒《央視》近日在焦點訪談節目中，由廈門公安出面指責台灣手遊《逆統戰：烽火》分裂國家，罕見向中國民眾提到「8月15殺共匪」口號，讓遊戲團隊直呼「你們向廣大人民群眾傳達了更重要的訊息，我們雙方都完成了各自的使命」。

    由台灣團隊所開發的手遊《逆統戰：烽火》，從募資開發到今年4月正式開服，不斷遭到中國政府與小粉紅攻擊。香港警方今年6月以涉及危害國家安全等理由，嚴禁香港民眾下載或課金《逆統戰》。

    10月12日，《央視》焦點訪談推出「懲獨在行動：聚焦台灣地區新戰大隊」節目，影片提及手遊《逆統戰：烽火》涉及分裂國家，由廈門公安親口念出遊戲中的口號「8月15殺共匪」。

    廈門公安局強烈指責，該款遊戲將新疆標註成「突厥」，長城以外標註為「蒙古」，更將西南地區標註為「大藏」，甚至把山海關以外統稱為「滿州」，將整個中華大地肆意分裂，還說要「8月15殺共匪」，體現了分裂思想。

    對此，《逆統戰：烽火》團隊今日於臉書發文指出，怕你不知道歷史性的一刻：2025年10月12日，這個男人在央視節目上當著14億人民的面唸出了我們遊戲道具寫著的「8月15殺共匪」，導致全中國許多老百姓一時之間懷疑自己的耳朵，甚至懷疑央視是不是播錯東西了。

    《逆統戰：烽火》團隊強調，我們甚至不在意你們不說出遊戲名字或開盒開錯對象，因為你們向廣大人民群眾傳達了更重要的訊息，我們雙方都完成了各自的使命。

