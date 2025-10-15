為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    內鬼原擬國慶也要駭入央廣 周軒：黃國昌是重要「證人」！

    2025/10/15 00:01 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    中央廣播電台官網遭惡意竄改置放中國五星旗，檢警查出「內鬼」央廣網站工程師吳政勳、岳姓主管及廠商黃富琳涉重嫌，這一夥人原本還打算國慶日當天再發動一次網攻，讓賴清德政府難看。政治工作者周軒14日晚表示，週二有媒體披露吳姓工程師自爆是「黃國昌的人」，後續偵辦上，黃國昌（民眾黨主席）可能是本案相當重要的「證人」！

    今年9月11日，中央廣播電台官網遭駭客入侵，首頁版頭被惡意置入五星旗圖樣，央廣發現後，立即主動檢送相關事證向台北市警察局，以及與其簽有安防協議的調查局報案，並向數位發展部通報。後續北檢指揮北市刑大查出「內鬼」吳政勳、主管岳昭莒及廠商黃富琳。

    北檢偵訊後認定吳政勳、黃富琳涉犯刑法背信、妨害電腦使用罪等罪力犯罪嫌重大，且有相當事證足認有勾串共犯或湮滅證據之虞，並審酌他們屢次侵擾屬國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖於國慶日當天再度發動置換網頁攻擊行動，危害國家利益情節重大，向北院聲請羈押2人。至於岳姓主管，北檢諭知10萬元交保，並限制出境、出海及實施電子腳鐶科技監控，並命他不得再有網路攻擊央廣的行為。

    本月10日，北院認定吳、黃2人均無羈押必要，裁定分別以27萬元、15萬元交保。北檢不服，提起抗告。高院今上午分案由合議庭審理，因卷證龐雜，14日來不及做出裁定，最快15日有結果。

    14日週刊披露，吳嫌被抓到時，否認駭入央廣放五星旗，但自爆是「黃國昌的人」，原來吳姓員工早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，引發外界熱議。黃國昌同日被問到此事時，辯稱吳姓工程師當初是跟他檢舉央廣有資安漏洞，「《鏡週刊》整篇張冠李戴、虛構故事、胡說八道，不曉得週刊是蠢還是壞，還是又蠢又壞？把完全不相關的串在一起，現在又開始連載科幻小說了嗎？對於週刊捏造故事的能力，真的是嘆為觀止。」

    周軒14日晚間在臉書發文，「回頭看了昨天中央廣播電台網站被放五星旗的新聞，北檢查出『內鬼』央廣網站工程師吳政勳、主管岳昭莒及廠商涉案。吳政勳應該就是今天黃國昌駭客集團的那位吧？比較驚悚的在後面，9月11日央廣官網第一次被放五星旗；9月19日、25日網站也曾遭網攻癱瘓；這組人本來國慶日還要再一次，準備讓賴政府難看。」

    「問題來了。黃國昌聲稱這位吳先生是跟他檢舉央廣的網站有資安漏洞。吳先生有沒有跟黃國昌說他要放五星旗在央廣的網站上呢？我覺得後續偵辦上，黃國昌可能是本案相當重要的『證人』喔！」

