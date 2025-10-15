館長直播問「若被羈押大家會開心嗎？」 網狂刷一排這個......

館長15日將赴刑事局接受詢問。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

網紅「館長」陳之漢日前直播說出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發議論，新北地檢署交由重大刑案專組檢察官偵辦，週三（15日）下午館長將赴刑事局接受詢問。14日晚間，館長在自己的直播問觀眾「如果我被羈押大家會開心嗎？」的發言曝光，網狂刷一排「開心」。

館長5日在直播中提到，最近看到有新聞說，中國解放軍正在加強演練對台灣總統的斬首打擊行動，接著慷慨激昂說「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發輿論譁然。隔天（6日）警政署表示，已由刑事局主動蒐集煽動暴力言論事證，報請新北檢偵辦，當晚館長態度馬上龜縮，搬出言論自由叫屈，還稱自己說那些話是在「救台灣人」。

據悉，警方已經以警局通知書方式，約談館長到案說明，要求15日下午2點，前往刑事局接受詢問，將視狀況隨同警方前往新北地檢署複訊。

14日晚間，館長在其YT開直播提及此事，問觀眾「如果我被羈押大家會開心嗎？」，他的提問隨即被粉專「打馬悍將粉絲團」轉發，大批網友嘲諷「絕對支持」、「開心到不得了」、「支持羈押！」、「押好押滿」、「普天同慶，鞭炮從街頭放到巷尾！」、「答案是肯定會的啦」、「這還要問嗎？」、「明天吃飯一定點雞鴨雙拼！」

