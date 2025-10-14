國昌駭客團包括他們！週刊爆出征昌黑如網路禁衛軍 鬼針草聯隊嗆告

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌「養狗仔」風波頻爆案外案，中央廣播電台官網近日遭惡意竄改置放中國五星旗，北檢介入調查後懷疑是吳姓內賊工程師所為，吳嫌否認犯行，但自爆是「黃國昌的人」，引發熱議。週刊今天（14日）爆黃國昌底下除了狗仔團，還有駭客團，其中就包括一批死忠「蔥粉」組成的網路社團「鬼針草聯隊」。對此，鬼針草聯隊今晚發聲明，嗆聲提告。

《鏡週刊》踢爆，央廣遭駭客入侵，涉案吳姓員工員工原來早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料。週刊還引述知情人士消息指稱，臉書有一批死忠蔥粉組成的鬼針草聯隊，每天都會在網上搜尋對黃國昌不利的言論，肉搜原PO個資、出征霸凌黑粉替黃國昌出氣，如同一支「網路禁衛軍」。

近期面對多方指控，黃國昌反咬指控方抹黑造謠，但都不提告，媒體追問也採取避答或拒答策略，被外界酸心虛。這次又爆「駭客門」，黃國昌稱如果真的要告《鏡週刊》不知道要告幾條了，但他會把精力「放在該做的事情」上。

而今天被週刊點名的鬼針草聯隊，晚間在社團發出聲明：「要求鏡媒撤除對鬼針草不實造謠，已對本社造成名譽損害，並發道歉聲明。否則將提告。」底下有不少人敲碗趕快告，當中也包括想看笑話的網友。

鬼針草聯隊發聲明，嗆聲提告。（圖翻攝自臉書「鬼針草聯隊」）

