為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高中職改隸地方恐吃掉統籌款 鄭新輝：沒溝通硬要求接就是霸凌

    2025/10/14 22:22 記者洪瑞琴／台南報導
    市議員蔡筱薇今日質詢關切高中職改隸問題。（圖擷取自台南市議會質詢畫面）

    市議員蔡筱薇今日質詢關切高中職改隸問題。（圖擷取自台南市議會質詢畫面）

    新版《財政劃分法》可能衝擊高中職改由地方政府接管，台南市成為全國受影響最深的城市之一。全市共有20所國立與20所私立高中職，南市教育局坦言，若財力不足，台南不會貿然承接，局長鄭新輝更苦笑直言：「若沒溝通協調就硬要地方接，這是霸凌我們台南！」

    市議員蔡筱薇今（14）日在議會質詢指出，新版財劃法恐讓地方財政吃緊，質疑教育局是否有準備在經費不足時「說不」的勇氣。她強調：「不該勉強地方接手」。

    鄭新輝回應，據他向國教署署長私下了解，目前尚無具體改隸規劃。不過依初步試算，若台南首年承接所有高中職，經費高達102億元，而國教署僅願補助約35億元，市府得自籌60多億元。即使之後年度經費下降，每年仍需負擔50億元以上，對台南財政壓力龐大。

    他直言，新版財劃法雖讓台南獲得百餘億元統籌分配款，但若高中職改隸，「光這項支出就吃掉三分之一，台南哪有這麼多錢？」

    蔡筱薇進一步提醒，教育局現行人力已吃緊，若中央臨時下令改隸，恐讓市府措手不及。鄭新輝再度苦笑說：「應該不會沒溝通就要硬我們接吧？這是霸凌我們台南！」

    教育局強調，考量高中職改隸涉及鉅額經費設算、權責分工及未來業務移撥等複雜事項，為免影響現有高中職校務運作、資源及維護學生就學權益，一定以爭取經費全數到位為原則，不會貿然承接。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播