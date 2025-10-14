高中職改隸地方恐吃掉統籌款 鄭新輝：沒溝通硬要求接就是霸凌

市議員蔡筱薇今日質詢關切高中職改隸問題。（圖擷取自台南市議會質詢畫面）

新版《財政劃分法》可能衝擊高中職改由地方政府接管，台南市成為全國受影響最深的城市之一。全市共有20所國立與20所私立高中職，南市教育局坦言，若財力不足，台南不會貿然承接，局長鄭新輝更苦笑直言：「若沒溝通協調就硬要地方接，這是霸凌我們台南！」

市議員蔡筱薇今（14）日在議會質詢指出，新版財劃法恐讓地方財政吃緊，質疑教育局是否有準備在經費不足時「說不」的勇氣。她強調：「不該勉強地方接手」。

鄭新輝回應，據他向國教署署長私下了解，目前尚無具體改隸規劃。不過依初步試算，若台南首年承接所有高中職，經費高達102億元，而國教署僅願補助約35億元，市府得自籌60多億元。即使之後年度經費下降，每年仍需負擔50億元以上，對台南財政壓力龐大。

他直言，新版財劃法雖讓台南獲得百餘億元統籌分配款，但若高中職改隸，「光這項支出就吃掉三分之一，台南哪有這麼多錢？」

蔡筱薇進一步提醒，教育局現行人力已吃緊，若中央臨時下令改隸，恐讓市府措手不及。鄭新輝再度苦笑說：「應該不會沒溝通就要硬我們接吧？這是霸凌我們台南！」

教育局強調，考量高中職改隸涉及鉅額經費設算、權責分工及未來業務移撥等複雜事項，為免影響現有高中職校務運作、資源及維護學生就學權益，一定以爭取經費全數到位為原則，不會貿然承接。

