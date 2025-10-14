罷張宏陸「走投無陸」發起人吳禹辰有新工作了 任基隆市府發言人

罷免新北市民進黨立法委員張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰（左1）加入基隆市政府發言人團隊。（資料照）

罷免新北市民進黨立法委員張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰有新工作：基隆市政府發言人。吳禹辰在昨天（13日）一早到基隆市政府發言人室報到，10月13日也是基隆市長謝國樑罷免投票滿1週年的日子，謝國樑昨天深夜才透過影音在臉書向市民一一細數市政成績，卻尚未向外界公開介紹市政團隊新成員；記者私下詢問基市府員工，知道市府新發言人吳禹辰的人並不多。

謝國樑2022年上任以來，共起用了3位發言人，分別是余治明、呂謦瑋及吳禹辰，1位副發言人林廷翰；呂謦煒曾任第11屆國民黨青年團團長，台大政治系畢、台大碩士。新任基隆市政府發言人吳禹辰同樣也畢業於台大，前國民黨新北市青工總會總會長。兩位發言人相同背景都是台大畢業，皆因參與國民黨青年事務而相識。

國民黨新北市黨部涉偽造罷免連署案，2025年8月21日傳喚多名被告，包括新北市三重區黨部執行長羅大宇等多人全數認罪，不過罷免綠委張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰則拒絕認罪，並質疑多名證人供述證據效力。因為吳禹辰涉入此案，恐怕市府又將再掀風浪。

