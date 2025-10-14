為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    罷張宏陸「走投無陸」發起人吳禹辰有新工作了 任基隆市府發言人

    2025/10/14 21:59 記者俞肇福／基隆報導
    罷免新北市民進黨立法委員張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰（左1）加入基隆市政府發言人團隊。（資料照）

    罷免新北市民進黨立法委員張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰（左1）加入基隆市政府發言人團隊。（資料照）

    罷免新北市民進黨立法委員張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰有新工作：基隆市政府發言人。吳禹辰在昨天（13日）一早到基隆市政府發言人室報到，10月13日也是基隆市長謝國樑罷免投票滿1週年的日子，謝國樑昨天深夜才透過影音在臉書向市民一一細數市政成績，卻尚未向外界公開介紹市政團隊新成員；記者私下詢問基市府員工，知道市府新發言人吳禹辰的人並不多。

    謝國樑2022年上任以來，共起用了3位發言人，分別是余治明、呂謦瑋及吳禹辰，1位副發言人林廷翰；呂謦煒曾任第11屆國民黨青年團團長，台大政治系畢、台大碩士。新任基隆市政府發言人吳禹辰同樣也畢業於台大，前國民黨新北市青工總會總會長。兩位發言人相同背景都是台大畢業，皆因參與國民黨青年事務而相識。

    國民黨新北市黨部涉偽造罷免連署案，2025年8月21日傳喚多名被告，包括新北市三重區黨部執行長羅大宇等多人全數認罪，不過罷免綠委張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰則拒絕認罪，並質疑多名證人供述證據效力。因為吳禹辰涉入此案，恐怕市府又將再掀風浪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播