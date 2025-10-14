老師不再成箭靶 南市教育局：匿名檢舉可依法不處理

南市議員王家貞質詢關切匿名檢舉問題。（圖擷取自南市議會質詢畫面）

南市議會今（14日）進行民政、教育部門業務報告，多位議員關切匿名檢舉過多，導致第一線教師身心俱疲、行政人力浪費等問題。對此，教育局強調，依相關法令規定，未具真實姓名的檢舉案可依法不予受理。

市議員陳昆和、王家貞、朱正軒及郭鴻儀等人均指出，過去教育單位面對匿名檢舉往往仍須耗時調查，讓許多老師無辜受壓。王家貞表示，教育部已明確規範匿名檢舉可不受理，對基層老師而言是一大安慰，因為每次調查不僅費時、還得花費不少行政成本。



朱正軒也指出，老師常被夾在學校、學生與家長之間，壓力極大，教育局應從教師角度思考，成為他們最堅強的後盾。

對此，教育局長鄭新輝回應，家長若有疑慮，可先與學校老師溝通，親師溝通很重要。他坦言，現今資訊流通快速，隨著時代觀念改變，教師也要調整態度，而教師才是教育現場最重要的夥伴，「我自己也當過老師，很能感同身受。」

鄭新輝進一步說明，依據《行政程序法》第173條及《臺南市政府及所屬機關處理人民陳情作業要點》，未具真實姓名的陳情與檢舉案，依法得不予處理。不過，若內容涉及校園安全事件，基於維護學生安全，仍會依《校園安全事件通報及處理要點》進行初步查證與紀錄，確保學生人身安全無虞。若經查為匿名檢舉且無具體事證，將依法不再處理，以兼顧行政效率與校園安全。

