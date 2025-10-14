為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    巴拉圭工商部長接棒議長訪台 林佳龍：台巴情誼不斷深化

    2025/10/14 20:33 記者黃靖媗／台北報導
    友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（左）率團來台參加「第23屆台巴經濟合作會議」，昨日與外交部長林佳龍會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

    友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（左）率團來台參加「第23屆台巴經濟合作會議」，昨日與外交部長林佳龍會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

    友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（Javier Giménez）率團來台參加「第23屆台巴經濟合作會議」，昨日與外交部長林佳龍會晤。林佳龍指出，近期台巴互訪頻率高，巴拉圭環境部長、眾議長、工商部長接連訪台，說明台巴情誼不斷深化。西梅內斯則說，台巴雙邊企業夥伴合作模式已經對齊。

    林佳龍今日於臉書表示，外交部積極推動榮邦計畫，透過「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」策略，整合科技、資金與人才，協助巴拉圭發展「台巴智慧科技園區」，以台灣發展科學園區的成功經驗，規劃在地化的營運模式，提供「一站式服務」吸引生產電動巴士與高機能布料等企業進駐。

    林佳龍指出，台灣也攜手巴拉圭開辦「台巴科技大學」培育當地科技人才，廣受巴國學生歡迎；在綠色永續領域則提出「電動巴士先導計畫」，作為區域智慧運輸與服務最佳典範。西梅內斯也對此表達高度贊同，並強調雙邊企業夥伴合作模式已對齊。

    展望未來，林佳龍說，台巴雙邊將繼續共同推動醫療資訊系統升級、乾淨5G網路以及研議電力合作等計畫，協助提升巴國民眾生活品質與國家發展。

    林佳龍指出，近期台巴雙邊互訪頻率高，巴拉圭環境部長巴雷多（Rolando de Barros）10月初訪台簽署「台巴碳權合作瞭解備忘錄」、巴拉圭眾議長拉多雷（Raúl Latorre）上週率跨黨派眾議員訪台祝賀台灣國慶，西梅內斯接著也於本週率團來訪，說明台巴情誼不斷深化，「台灣經驗，巴國實現」，相信在雙邊深厚的情誼基礎之上，以台灣的成功經驗，結合巴拉圭的巨大發展潛力，必能攜手開創更多合作關係、共創繁榮未來。

