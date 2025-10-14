何欣純出戰台中市長 拍板前夕與盧秀燕大談養生經

台中市長盧秀燕（左）等候賴總統前，與綠委何欣純（中）大聊人瑞養生經。（記者黃旭磊攝）

總統賴清德今天上午造訪台中百歲人瑞陳活森，接著趕往台中長榮桂冠酒店和黨公職便當會，會中定調由立委何欣純明年代表民進黨角逐台中市長。而就在便當會前1小時，何欣純與台中市長盧秀燕等候賴總統前大聊人瑞養生經。

何欣純、盧秀燕當時在陳宅樓下等候賴總統，詢問陳活森的孫子，「阿公怎麼養生」？盧秀燕說，要少喝酒，聽說陳家都有長壽基因；何欣純在旁附和說，吃「原型食物」很養生。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕再對陳活森孫子說，要學阿公運動、養生，你們家基因好，活到120沒問題。眾人聽了開懷暢笑。

賴總統抵達後，3人上2樓探視陳活森，學習太極拳養生及防身手勢，暢談近半小時後，賴清德跟盧秀燕走下樓梯，總統問盧秀燕，怎麼還是容光煥發？她回應，「之前在電視台工作，比較重視保養、保養得好。」

何欣純下午陪同副總統蕭美琴，到潭水亭觀音媽廟參香。何欣純說，未來還會再找時間多傾聽民意，好好的把民意化為行動力，來讓台中這個城市更好，至於台中市長提名部分，就尊重中央黨部的提名程序和決定。

至於盧秀燕今晚到南屯潮港城，祝賀陳紳騰當選台灣工具機暨零組件工業公會理事長，並未對何欣純領銜參選發言。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法