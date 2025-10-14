台大竹北校地閒置逾20年 林思銘：輝達可來此設廠

國民黨立委林思銘。（記者王藝菘攝）

國民黨立委林思銘今日在質詢時關注，行政院早年核准新竹縣政府撥用22.46公頃土地給台大作為分校用地，台大卻閒置20多年讓其荒蕪；教育部長鄭英耀建議，若台大無法積極協助竹縣發展，建議縣府把它收回。林思銘聽聞後說，謝謝部長這麼有魄力，並呼籲中央可向輝達建議來此地設廠。

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備詢，林思銘質詢時指出，台大竹北校地閒置已20年，位於竹北這塊校地共22.46公頃，當時行政院核准撥用給台大，卻只蓋一棟進修館，還是給在職進修用的，不是分校，這樣叫「建設高等教育」嗎？地方反彈聲音非常大，台大就一直讓它荒蕪著，地方人士每次都跟他說，「這塊地到底要空置到什麼時候？」

林思銘續指，台大說這塊地是「有償取得」，但依據土地法第26條規定，各級政府機關因興辦公共事業需用公有土地時，應商同該管直轄市或縣（市）政府層請行政院核准撥用；另，依據教育部113年回文給本席的書面報告其中指出，新竹縣政府於89年6月5日函復同意台大有償撥用新竹縣竹北市大學段1地號土地，但如果真是有償撥用，那金額是多少？有沒有付款證明？

鄭英耀答覆，新竹縣當時是希望借重台大的科研能量，協助新竹縣的發展，但如果台大在科研能量或在學校發展上，已沒有辦法更積極的去協助新竹縣發展，建議新竹縣可以考慮把它收回。

「若台大真的沒有能力去設分校的話，就把這塊土地還給新竹縣政府！」林思銘提及，若新光人壽無法達成解約的協議，台大這塊22公頃的土地，與竹北AI科技園、竹科很近，附近又有交大、清大培育出來的科技人才，呼籲中央可以跟輝達可以到這塊地設廠。

卓榮泰說，國際大廠選擇設廠或設運營中心，都有一定程序、標準及選擇，但現在台北市陷入跟新光人壽的合約；林思銘說，假設破局的話，新竹縣已準備好了。

卓榮泰則建議，林思銘先跟台北市長蔣萬安談一下，如果破局的話就往這裡來送，重點是要把輝達留在台灣，這是無可取代的目標。

