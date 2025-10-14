為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盧秀燕上任7年分里零進度 藍營議員不忍了急催

    2025/10/14 20:04 記者蘇孟娟／台中報導
    朱暖英曝春安里鄰長6年來服務人口暴增10倍，一人服務1500人吃不消。（記者蘇孟娟攝）

    台中市成全國第二大城，不少行政區人口激增，但台中市長盧秀燕上任迄今7年，分里分鄰零進度，讓不少議員跳腳，批市府放任里鄰長同酬不同工，沒有行政正義，連國民黨市議員也無法接受，今包括議員朱暖英、賴朝國及林碧秀均催民政局要加速「分家」作業，朱暖英更曝，南屯區春安里鄰長服務人數，6年來從150人暴增10倍，要1500人的服務量，讓鄰長吃不消，斥勿投鼠忌器。

    台中市民政局長吳世瑋指出，分里首重地方達成共識及和諧，持續協調中；另分鄰較單純，會在明年提出分鄰規劃。

    朱暖英指出，南屯區發展快速，人口數不斷增加，目前人口數逾18萬6千人，6年來增加快2萬人，市府明知人口越來越多，里鄰的編制卻聞風不動，放任里鄰長同酬不同工，南屯區包括春安里、新生里、文山里共增加快1萬人，尤其春安里6個鄰長要服務5千多居民，本來一人服務159人，6年來變服務1500人，服務人數暴增近10倍，要求民政局加速分里分鄰，不該投鼠忌器，讓基層人力被壓垮。

    國民黨議員賴朝國也質疑，潭子區人口也增1萬人，目前多數里都已有共識，僅剩一個里還未有共識，民政局應讓有共識的里別先分里，不能放任里長同酬不同工，他還舉高雄已推動分里，台中喊分里喊多久了，盧市府上任迄今沒完成任何分里作業，促吳世瑋要有魄力一點；同黨議員林碧秀也強調，鄰長服務人數太多難免顧此失彼，市府重要政令宣導傳達難免力有未逮，也喊話民政局加把勁。

    吳世瑋說，高雄號稱分里作業也分到「雞飛狗跳」，台中分里首重和諧，必須全面協調完成才送案，不能陸續送局部分里計畫，會持續努力加強協調。

