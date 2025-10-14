花蓮光復鄉救災人數曝光！內政部：部會及民力出動11萬人次

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，大水沖進光復鄉致災，國軍持續以人力及機具協助清理淤泥。（資料照，記者羅沛德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台各地「鏟子超人」湧入救災展現台灣人熱心且善良的價值。內政部今日說，自9月23日至10月14日下午4時止，各部會及民間支援救災出動人力計11萬1885人（次），包含替代役、義警、義消、災害防救團體及志願組織，更出動搜救犬78隻，這些都是台灣民主自由社會多元化合作的特色，也是全社會防衛韌性的展現。

內政部指出，在馬太鞍溪堰塞湖災情中，自114年9月23日至10月14日下午4時止，各部會及民間支援救災出動人力計11萬1885人（次），其中民力如義警、義消、災害防救團體及志願組織等計3萬1768人（次）、內政部主動協調安排之替代役計2117人（次）；又各部會支援救災出動各式車輛1萬3168輛、各式搶救機具2萬5142部、搜救犬78隻及其他資源70台。

內政部續指，投入協助災情復原之志工團體則包含，財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、財團法人門諾社會福利慈善事業基金會、社團法人花蓮縣志願服務協會、花蓮縣瑞穗鄉農會、瑞穗社區發展協會、社團法人花蓮基督教女青年會、國泰人壽、中華基督教救助協會、卓越行道會、新女力公益協會、山達基教會、啟模守望相助隊、荒野救援、光復國中、花蓮慈濟高中、慈濟大學社工系及玉里鎮婦女會等。

近年中央政府大力推動防災士培訓，提升自助、他助、共助的防災韌性，內政部說明，本次支援花蓮光復鄉的志工群中亦多有防災相關訓練之NGO參與，實踐全社會防衛韌性的精神。本部第一時間跨區動員現役替代役，並啟動備役替代役勤務召集，統計至10月13日已動員1938人次救災人力，共同協助災民，讓受災地區早日恢復原貌。

內政部強調，中央災害應變中心、花蓮縣政府現在仍然維持一級開設，內政部將與各部會及地方政府緊密合作，持續協助災區復原，並確保民眾生命財產安全。

