台中無薪假人數全國最多 朱暖英轟市府未對症下藥

朱暖英質疑勞工局輔導機制、預警系統未對症下藥。（記者蘇孟娟攝）

受美國關稅及匯率雙重衝擊，台中市放無薪假人數逾2500人，國民黨台中市議員朱暖英關切台中放無薪假人數全國最多，質疑勞工局的輔導機制、預警系統根本未對症下藥，促落實預警追蹤系統，及早介入異常放假企業輔導，協助勞工穩生計。

朱暖英指出，台中勞工被迫放無薪假情況嚴重，根據勞動部統計，8月台中有43家公司放無薪假影響969人；結果才隔1個月，9月就飆到99家、2307人，企業數及無薪假人數均是全國最高，台中是工業重鎮，卻變成無薪假最多的城市。

國民黨議員張廖乃綸也憂台中市成為無薪假的重災區，勞工局應該請示中央，拿出具體的解決辦法。

朱暖英認為，無薪假背後代表勞工收入斷層，家庭開銷包括孩子學費、長輩醫療費用、房貸無著，勞工局號稱有訪視廠商，但數據仍然急遽上升，質疑勞工局的輔導機制、預警系統根本沒有對症下藥。

朱暖英說，無薪假暴增不是數據問題，是否整個產業體質出問題，勞工局有必要落實勞工預警追蹤系統，更要及早介入異常放假企業，針對傳產與外銷型企業加強短期紓困與技術轉型輔導，更要推動「在地就業支撐」幫受影響的勞工找出路。

勞工局局長林淑媛表示，無薪假會這麼多，主因工具機產業受衝擊，勞工局有針對六大面向提供廿項設措施，包含中央和地方的資源協助勞工，並另向中央建議比照疫情期間的安心即時上工方案，釋出公部門短期打工機會，協助勞工度過難關。

