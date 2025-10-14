為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張凱維遭爆網路攻擊政敵 柯晨皓揭內幕：疑幫王鴻薇轉不利徐巧芯文章

    2025/10/14 18:54 記者劉詠韻／台北報導
    王鴻薇助理張凱維疑與特定行銷公司操盤網路攻擊政敵，包括同黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇助理張凱維，捲入民眾黨主席黃國昌「狗仔團隊」偷拍事件，隨後又被爆假提案、真索賄疑雲。北市議員洪婉臻揭露，張凱維過去與特定行銷公司合作在網路上操作議題，並稱律師柯晨皓曾以PTT帳號「eaglewing」要求行銷公司刪文；柯晨皓今回應，張凱維疑似一直幫王鴻薇操盤轉不利徐巧芯的文章，對其不斷攻擊同黨成員感到厭惡，才要求刪文。

    洪婉臻昨於臉書貼文中指出，罷免期間有網友轉發「北市罷免升溫！許淑華遭徐巧芯喊騙子 怒酸『行事像狗仔』：多害怕？」的新聞報導，評論區出現柯晨皓律師的PTT帳號「eaglewing」留言；柯要求背後行銷公司刪除貼文，因而在新聞未發酵前就被點破，帖子事後也被刪除。

    經查閱政治獻金資料，洪婉臻發現，該行銷公司承接的政治專案僅有王鴻薇與徐巧芯兩人，分別於2022年北市議員、2024年立委大選接受王鴻薇委託，另於2022年受時任議員的徐巧芯委託進行專案宣傳，其中巧合耐人尋味。

    對此，柯晨皓今接受本報電訪表示，他對張凱維過去不斷找人攻擊同黨成員的行為感到反感。他表示，張凱維過去疑似一直協助王鴻薇操盤轉不利徐巧芯的文章，但參實行銷公司卻同時幫徐巧芯拍攝影片，行為讓他覺得莫名其妙，批評「沒有必要一邊拍影片、一邊攻擊同一個人」。

    柯晨皓說，「看到這種不必要的攻擊，我才留言叫他們住手。」他也補充，自己無法確定網路操作是否有人指示張凱維，認為張凱維也可能是基於個人需求自行行動。

    記者詢問，當時為何要求刪文？是否擔心貼文內容不實或涉及法律風險？柯晨皓則回應，「我要求背後行銷公司人員刪文，純粹是基於對黨內同僚互相攻擊的厭惡，我只是很厭惡張凱維一直找人攻擊同黨成員。」

