    首頁 > 政治

    林佳龍：第一島鏈民主國家應建立安全架構 期待日本作為領導角色

    2025/10/14 18:17 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍日前接受日本《產經新聞》（Sankei Shimbun）專訪。（資料照）

    外交部長林佳龍日前接受日本《產經新聞》（Sankei Shimbun）專訪。（資料照）

    高市早苗當選日本自民黨總裁，有望成為新任首相。我國外交部長林佳龍近期接受日媒專訪表示，台灣期待日本在印太地區發揮更積極領導角色，第一島鏈民主國家應建立合作安全架構，共同維護印太地區和平、穩定。

    外交部長林佳龍日前接受日本《產經新聞》（Sankei Shimbun）專訪表示，新任自民黨總裁高市早苗具備「遠見與魄力」，台灣期待日本在印太地區發揮更積極的領導角色，也盼與日本、菲律賓共同面對中國的灰色地帶行動、假訊息攻勢與海底電纜安全等新型態威脅。

    林佳龍認為，第一島鏈的民主國家應建立「協調、分工與合作」的安全架構，並與美國及理念相近國家共同維護印太地區的和平與穩定。

    在台日關係方面，林佳龍建議，應將雙邊關係提升至新層次，推動互補性的「全面夥伴關係」，共同投資菲律賓及其他第三國市場，期盼日本在助台申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）過程中發揮領導作用，若台日同步推動「經濟夥伴協定」（EPA）及相關合作談判，將有助於強化雙方國際競爭力與談判籌碼。

    林佳龍也說，台灣對美國安全與全球供應鏈穩定皆具關鍵意義，他先後赴非邦交國訪問，目的在於強化民主陣營連結，反制中國封鎖台灣國際參與的作為。

    談及主權議題，林佳龍指出，依據台灣的民主化進程及聯合國憲章「住民自決」原則，台灣的主權屬於台灣人民，美國亦認為中國刻意曲解二戰時期文件，然而北京的論述完全是捏造作假，實則這些文件均未決定台灣最終的政治地位。

