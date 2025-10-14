通過罷免考驗滿週年！謝國樑拋公民團體2次座談 戴璟安、李晏蓉回應了

基隆市長謝國樑。（資料照，記者俞肇福攝）

公民團體「山海公民拆樑行動」去年發動罷免基隆市長謝國樑，去年10月13日投票，謝國樑通過罷免案挑戰。謝國樑昨（13日）深夜上傳影片到社群，除細數施政表現，還說雖然事隔1年，他還是滿懷感激「謝謝大家」；謝國樑說，希望12月底前，有機會再跟公民團體市政座談會。

「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安受訪時說，就等市府確定座談會內容定案後，他再跟外界報告想法。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，市府應廣邀公民團體參與，不應侷限「山海公民拆樑行動」。

基市府副發言人林廷翰表示，市府已在積極籌備與公民團體的座談會，等雙方聯繫確認後對外說明。

對於謝國樑拋出再辦座談會，戴璟安今天說，第2次市政說明會（座談會）還沒有定案，等定案後，他再對外說明立場。

李晏蓉說，如果她有收到市府邀請，而且時間也允許，她考慮出席。過去這一年，她對基隆的印象就是「煙火滿多的」，但沒看到地方創生、城市發展有太大的進展，近期的國慶或先前的活動，好像都很難跨出這座城市，讓全台灣的人看見基隆城市的特色。

民進黨市議員施偉政表示，謝國樑確實表現出很重視民意，但卻是用「封建的方式在滿足民意」、「你說了算」，並沒有和行政團隊討論，在執行時會遇到什麼障礙，導致「基隆式創新」讓行政團隊人仰馬翻。

國民黨基隆市議會黨團書記長曾紀嚴說，謝國樑曾經擔任立委，也曾經營企業，非常擅於溝通，並且願意親力親為，當面溝通。曾紀嚴強調，謝邀約公民團體座談，並不是政治操作，謝想要跳脫藍綠，自己和公民溝通。

