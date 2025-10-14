獨居老人破萬 北市議員陳怡君促都發局完善社宅關懷網

台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局已納入社宅安全網，應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

台北市長蔣萬安曾喊話，要讓越來越多長者能夠住在社會住宅，保障弱勢長者居住權。然而，今（14）台北市議員陳怡君質詢時分享，社宅內「蟑螂奶奶」翻版，長者因無法自理生活，房間內長滿蟑螂，鄰居還需撒痱子粉以避免蟑螂爬竄。她表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局已納入社宅安全網，應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。都發局回覆，針對這些居住在社宅的弱勢長輩，會再列冊關注。

陳怡君說，近期接獲民眾陳情，在社宅內再度出現蟑螂奶奶翻版，因生活無法自理，導致房間內垃圾堆積、蟑螂遍佈，鄰居甚至為了避免蟑螂流竄，在走廊上撒滿痱子粉。她指出，台北市獨居老人年年攀升，今年8月正式破萬，長輩住在社宅的數量將會越來越多，都發局被納為社宅安全網，應超前部署，針對沒有能力自理生活、身心理有狀況的長輩，應該要想辦法解決他們在社宅內的居住問題。

請繼續往下閱讀...

陳怡君除了呼籲社會局要有更積極強化獨老服務的作為，都發局也不該置身事外，社宅除了提供居住的功能之外，也應該更有溫度的關心服務，才能更健全社宅福利政策立意。都發局回覆，若獨居長者申請社宅，一開始並非社會局服務的對象，從中也觀察發現確實有獨居狀況，會再列冊關注住戶。

台北市議員陳怡君表示，接獲民眾陳情，在社宅內再度出現蟑螂奶奶翻版，因生活無法自理，導致房間內垃圾堆積、蟑螂遍佈。（市議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君表示，接獲民眾陳情，在社宅內再度出現蟑螂奶奶翻版，因生活無法自理，導致房間內垃圾堆積、蟑螂遍佈。（市議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法