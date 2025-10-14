為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨居老人破萬 北市議員陳怡君促都發局完善社宅關懷網

    2025/10/14 17:58 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局已納入社宅安全網，應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局已納入社宅安全網，應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

    台北市長蔣萬安曾喊話，要讓越來越多長者能夠住在社會住宅，保障弱勢長者居住權。然而，今（14）台北市議員陳怡君質詢時分享，社宅內「蟑螂奶奶」翻版，長者因無法自理生活，房間內長滿蟑螂，鄰居還需撒痱子粉以避免蟑螂爬竄。她表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局已納入社宅安全網，應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。都發局回覆，針對這些居住在社宅的弱勢長輩，會再列冊關注。

    陳怡君說，近期接獲民眾陳情，在社宅內再度出現蟑螂奶奶翻版，因生活無法自理，導致房間內垃圾堆積、蟑螂遍佈，鄰居甚至為了避免蟑螂流竄，在走廊上撒滿痱子粉。她指出，台北市獨居老人年年攀升，今年8月正式破萬，長輩住在社宅的數量將會越來越多，都發局被納為社宅安全網，應超前部署，針對沒有能力自理生活、身心理有狀況的長輩，應該要想辦法解決他們在社宅內的居住問題。

    陳怡君除了呼籲社會局要有更積極強化獨老服務的作為，都發局也不該置身事外，社宅除了提供居住的功能之外，也應該更有溫度的關心服務，才能更健全社宅福利政策立意。都發局回覆，若獨居長者申請社宅，一開始並非社會局服務的對象，從中也觀察發現確實有獨居狀況，會再列冊關注住戶。

    台北市議員陳怡君表示，接獲民眾陳情，在社宅內再度出現蟑螂奶奶翻版，因生活無法自理，導致房間內垃圾堆積、蟑螂遍佈。（市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，接獲民眾陳情，在社宅內再度出現蟑螂奶奶翻版，因生活無法自理，導致房間內垃圾堆積、蟑螂遍佈。（市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，接獲民眾陳情，在社宅內再度出現蟑螂奶奶翻版，因生活無法自理，導致房間內垃圾堆積、蟑螂遍佈。（市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，接獲民眾陳情，在社宅內再度出現蟑螂奶奶翻版，因生活無法自理，導致房間內垃圾堆積、蟑螂遍佈。（市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，將來住在社宅的長者將會增加，都發局應超前部署，解決沒有能力自理的長者在社宅內的居住狀況。（市議員陳怡君提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播