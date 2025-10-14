為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    花蓮處長級人員退出中央救災群組? 陳建村：只是「小群」啦沒差！

    2025/10/14 18:21 即時新聞／綜合報導
    陳建村證實確有退群情事。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，花蓮縣府救災荒腔走板引爆民怨，時至今日還不斷甩鍋給中央，如今還爆退出救災工作群組爭議，讓輿論再次炸鍋。花蓮縣府行研處長陳建村今（14日）稍早對外證實確有退群情事，但他宣稱只是退出「小群」，不會影響行事。

    近日傳出徐榛蔚縣府官員擅自退出中央救災相關群組，引發輿論譁然，政治工作者周軒加碼爆，是「處長級」人員帶頭退群，而且還撂話「以後有任何行政指導，請以正式公文或會議傳達」。而中央在花蓮開設的前進協調所，今天上午舉行第39次工作會報後記者會，媒體追問相關情事時，陳建村說他是今天早上才接到中央相關部會詢問退群的問題，還在了解當中。

    當時在一旁的行政院政委、總協調官季連成聽到後忍不住發聲：「現在還在救災期間，怎麼可以隨便退出群組？這沒有什麼好討論的，就是加回來。」

    後續花蓮縣府澄清稱，縣府人員僅退出部分重複性或非必要群組，仍保留中央協調所、縣府應變中心及各重要救災群組，確保資訊掌握與決策即時。

    根據《ETtoday新聞雲》報導，陳建村稍早回應稱，此次退出的只是一個30多人的小群組，相關縣府人員這次平均加入20至30個救災群，各群組資訊又互通，重要訊息也會以公文傳達，所以不會影響官員行事和救災工作。

