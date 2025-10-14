照顧「人屋雙老」社會！內政部推老屋延壽、社宅包租代管。（資料照）

為照顧人屋雙老社會，內政部提出「老宅延壽機能復新計畫」，針對沒有危險疑慮的高齡建物，經由修繕方式來延長使用年限，如增設升降設備、無障礙設施、更新水電瓦斯管線、維修外牆等，讓長者享有更安全且無礙的居住空間，還能避免再面臨重新換屋及適應生活之困擾，可以在宅安心養老。

內政部表示，包租代管5.0政策鼓勵私宅沒有電梯的長者，可將舊有房屋投入包租代管，再搬到業者包租下來符合其生活需求的民間住宅，政府會提供搬遷費及每月租金差額補貼等支持，在提升長者居住品質之際，也讓住宅資源能夠有效運用。

請繼續往下閱讀...

針對老宅既有的居住問題，內政部說明，包括無障礙環境空間與設施不足、公共空間及管線安全及防水修繕等，後續能在政府的支持下，於短時間內推動建物安全性能提升及改善居住品質，且無涉及拆除重建，符合建物低碳排與廢棄物處置減量之目標；同時，結合衛生福利部長照3.0及經濟部深度節能政策，無論建物硬體、室內軟裝等都能有所更新，以優化整體公共環境與居住機能，實現「健康老化、在地安老」願景。

內政部補充，113年國人平均壽命80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲，且觀察每年公布之生命表，國內平均壽命上升幅度穩定。因此，除老宅延壽政策外，中央興辦的「安居好室」社會住宅，其建物全面採用通用設計，包括浴室防滑、無暗房設計等，使高齡者及身障者皆能安心居住。

內政部強調，為建構高齡友善環境，會繼續攜手跨部會合作，並透過多面向的政策與措施，有效提升高齡者居住安全及確保其行動能力，讓長者不只是活得久，更要活得有品質與尊嚴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法