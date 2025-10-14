為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    照顧「人屋雙老」社會！ 內政部推老屋延壽、社宅包租代管

    2025/10/14 17:43 記者林哲遠／台北報導
    照顧「人屋雙老」社會！內政部推老屋延壽、社宅包租代管。（資料照）

    照顧「人屋雙老」社會！內政部推老屋延壽、社宅包租代管。（資料照）

    為照顧人屋雙老社會，內政部提出「老宅延壽機能復新計畫」，針對沒有危險疑慮的高齡建物，經由修繕方式來延長使用年限，如增設升降設備、無障礙設施、更新水電瓦斯管線、維修外牆等，讓長者享有更安全且無礙的居住空間，還能避免再面臨重新換屋及適應生活之困擾，可以在宅安心養老。

    內政部表示，包租代管5.0政策鼓勵私宅沒有電梯的長者，可將舊有房屋投入包租代管，再搬到業者包租下來符合其生活需求的民間住宅，政府會提供搬遷費及每月租金差額補貼等支持，在提升長者居住品質之際，也讓住宅資源能夠有效運用。

    針對老宅既有的居住問題，內政部說明，包括無障礙環境空間與設施不足、公共空間及管線安全及防水修繕等，後續能在政府的支持下，於短時間內推動建物安全性能提升及改善居住品質，且無涉及拆除重建，符合建物低碳排與廢棄物處置減量之目標；同時，結合衛生福利部長照3.0及經濟部深度節能政策，無論建物硬體、室內軟裝等都能有所更新，以優化整體公共環境與居住機能，實現「健康老化、在地安老」願景。

    內政部補充，113年國人平均壽命80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲，且觀察每年公布之生命表，國內平均壽命上升幅度穩定。因此，除老宅延壽政策外，中央興辦的「安居好室」社會住宅，其建物全面採用通用設計，包括浴室防滑、無暗房設計等，使高齡者及身障者皆能安心居住。

    內政部強調，為建構高齡友善環境，會繼續攜手跨部會合作，並透過多面向的政策與措施，有效提升高齡者居住安全及確保其行動能力，讓長者不只是活得久，更要活得有品質與尊嚴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播