境外勢力介選？郝龍斌曝3週頻遭短視頻攻擊 籲國安單位查清楚

國民黨主席候選人郝龍斌（右二）到彰化縣員林拉票，受到支持者熱烈歡迎。（記者顏宏駿攝）

國民黨主席候選人郝龍斌指出，這三個禮拜以來，國內網路有很多短視頻、短IP、短帳號，製作很多短影音對他攻擊，他一再質疑誰在攻擊，誰有如此龐大的資金，為什麼要做如此大規模的介選，他希望相關單位能查清楚。對此，民進黨今嗆聲，不喜歡中國干預，就別修惡法（如不在籍投票、中配六改四）助長介選。郝龍斌則回應，他所指的境外勢方的介選問題，不用其他修法，民進黨政府就可以馬上做到。

郝龍斌強調，這三個禮拜以來，國內網路有很多短視頻、短IP、短帳號，製作很多短影音對他攻擊，他一再質疑誰在攻擊，誰有如此龐大的資金，為什麼要做如此大規模的介選，他希望相關單位能查清楚。這部分跟相關修法無關，境外勢力的介選，是國安單位可以直接查清楚。

郝龍斌今天到彰化員林拉票，前立委蕭景田等多位黨公職號召近千名支持者到場。郝龍斌說，他每次來彰化就想到自己在台北市長任內成功舉辦「世界花卉博覽會」，因為有很多花材都是來自彰化，他要把「台灣的好」、「彰化的好」行銷到全世界。能把花博辦到最好，靠的是優秀的團隊，未來他當黨主席，最重要就是組織有效率的團隊，他有台北市長、環保署長的行政歷練，也做過國民黨副主席，知道如何組織團隊，打贏選戰。

郝龍斌說，他當選黨主席，最重要就是打贏2026年地方選戰，未來策略是要「顧北、穩中、強南」，北中選舉都要贏，南部有「柯旋風」、「龍捲風」柯志恩以及謝龍介，透過他們兩人，一定要在南二都拿下一都，如果南二都拿不下一都，他願意辭職下台負責。

郝龍斌強調，這場黨主席選舉，網路瘋傳「世代交替」，如果世代交替是由年輕人來做黨主席，這等於是搞「鬥爭」，黨內互鬥。他要做的是「黨內團結」，就是團結老、中、青三代，組一個最強的團隊，他讓年輕人出頭，大家合力一起打敗民進黨。

