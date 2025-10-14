白營討論度暴衝！一張圖看懂「烏山頭水庫光電板事件」誰帶風向

粉專曝光聲量圖指出，該議題由藍營先出擊，白營則是緊跟進場，產量少但節奏精準。綠營直到10日才開始澄清防守。（取自聲量看政治粉專）

烏山頭水庫光電板近期遭網紅謠傳以清潔藥劑清洗，水庫水質遭污染，引發外界討論。粉專「聲量看政治」透過網路聲量工具分析外界關注此事的時間點，他並感嘆，民眾「喝的水」變成資訊戰武器，「烏山頭事件提醒我們，資訊戰不是假新聞太強，而是真新聞太慢。在這個時代，事實不會自己浮上來，必須被刻意經營才能被看見。」

聲量看政治今日發文表示，烏山頭水庫的光電板，本來只是政府推的綠能計畫，卻在最近幾天內變成社群輿論戰焦點。YouTube、FB、Threads上一大堆「把H₂O當成清潔劑」的扭曲言論與影片。這些標題聳動、配圖驚悚，讓人以為水龍頭轉開就會喝到藥水。儘管政府和廠商很努力澄清，但輿論已被恐懼主導。

自本月6日起，烏山頭水庫光電板事件迎來所謂的「關鍵爆點」。根據聲量圖，附圖中代表藍營的藍線影片數量迅速攀高：藍營與支持社群率先出擊，以「綠能破壞環境」為主軸搶占話題。橘色線代表的白營則緊隨其後，雖發布影片不多，卻節奏精準、主張理性問政，並放大疑慮；綠線部分則直到10月10日才開始上升，著手澄清與防守。

「這個節奏就是資訊戰的完美劇本：藍營製造焦慮、白營放大焦慮、綠營被迫滅火。」粉專根據聲量圖表示，藍白在10月7日至10日同步暴衝，白營甚至一度超越藍營。演算法明顯偏好「語氣冷靜但情緒衝突」的影片。這些內容往往以「我只是問問題」開場，卻潛移默化地種下懷疑。政府與綠營的澄清影片在10日後才被推上首頁，但那時群眾早已相信「官方又在掩蓋」。他直言：「這是資訊戰最關鍵的時間差攻擊，謠言靠速度取勝，真相靠耐性卻太慢。」

粉專表示，而在影片平均觀看數來看，白營明顯最高。白營雖影片少，但每支都有爆量觀看，說明部分泛白KOL懂得演算法節奏「少而精、快而準」。藍營靠量取勝，綠營則靠制度防守。這代表網路輿論已經不是靠真相取勝，而是靠「SEO（搜尋引擎優化）與演算法操作」。只要你掌握關鍵字、上架時段、標題語氣，就能決定議題生死。

粉專指出，從三張烏山頭水庫議題的10日YT聲量圖觀察，這個事件就是一條信任崩壞的曲線模式。藍營用懷疑點燃火苗、白營用理性擴散煙霧、綠營再拿水滅火，但水滅不了霧。這場戰爭的核心，不是光電政策對錯，而是誰掌握「資訊可見度」。當真相在演算法裡排到第二頁，它就形同消失。這不再是能源之爭，而是SEO之戰。

粉專最後表示，要打贏這場輿論戰，不能再只靠新聞稿，而是要掌握「搜尋戰」，政府應主動優化關鍵字、標題，讓澄清資訊成第一頁搜尋結果。他也說，聲量不等於真相，SEO才是民主防線，烏山頭事件提醒我們，資訊戰不是假新聞太強，而是真新聞太慢。在這個時代，事實不會自己浮上來，必須被「刻意經營」才能被看見。

