    政治

    賴清德台中便當會拍板何欣純出戰2026台中市長 蔡其昌續留中央

    2025/10/14 17:05 記者蘇孟娟／台中報導
    賴清德拍板何欣純出戰2026台中市長。（何欣純服務處提供）

    賴清德拍板何欣純出戰2026台中市長。（何欣純服務處提供）

    總統兼民進黨主席賴清德今日邀集台中市地方黨公職召開「便當會」，針對明年台中市長選舉布局，熱門人選包括立委蔡其昌及何欣純均到場，賴清德肯定兩人均極優秀，拍板蔡其昌續在中央協助他推動政策，何欣純則在地方打拚，敲定徵召何欣純代表民進黨出戰2026年台中市長，並要求黨公職團結一致拚勝選。

    因應明年縣市長選舉，民進黨漸進布局，其中被視為決戰中台灣關鍵的台中市由誰代表出戰，地方備極關切，地方雖盛傳何欣純是熱門人選，但也有人力挺蔡其昌再戰台中市長，賴清德今到台中拜訪百歲人瑞後，黨中央另安排召集台中黨公職「便當會」，約近50人與會。

    據了解，會中有人提出大罷免後，民進黨要更努力爭取民眾認同，明年縣市首長及地方議員佈局應及早確定，有足夠時間準備才能勝選，與會人士聚焦台中市長參選人選議題。

    據了解，會中何欣純表示，也觀察台中市政還可以更好，對於承擔重責大任她責無旁貸，希望跟大家一起努力；蔡其昌則強調，只要賴總統需要他，無論任何職務或志工，他都全力配合、全力以赴。

    賴清德肯定兩人均是黨內優秀人才，也廣受肯定，表明「希望蔡其昌繼續留在中央幫他推動政策」，何欣純「在地方打拚」，並拜託所有黨公職人員務必團結一致力挺。

    民進黨台中市黨部主委許木桂指出，今日與會人士成功協調達成共識，將徵召何欣純代表出戰明年台中市長選戰，將由選對會送中執會通過，台中市各黨公職一定團結一致全力支持何欣純，目標全力拚戰贏回台中市。

    相關新聞請見

    賴總統便當會定調由她參選台中市長 何欣純：尊重主席和中央提名程序

