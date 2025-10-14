賴總統便當會定調由她參選台中市長 何欣純：尊重主席和中央提名程序

外傳賴總統便當會定調由何欣純參選台中市長；何欣純則強調，一切還是尊重中央黨部的提名程序及尊重主席。（記者歐素美攝）

總統賴清德今天中午在長榮桂冠酒店與民進黨黨公職進行便當會，據稱賴總統在會中表示，立委蔡其昌留在中央和他一起打拚，何欣純則在地方打拚，外界認為賴總統此舉為明確表態支持何欣純參選台中市長；何欣純今天下午陪同副總統蕭美琴到台中市潭水亭揭匾，也對媒體回應相關議題。

何欣純說，賴總統此行最重要的是傾聽地方的意見，希望地方的意見可以跟中央互相溝通，僅止於此，在場的市議員蕭隆潭及周永鴻議員也都有參加，並提出很多意見，比如蕭隆湮議員即提出潭子都市計畫發展及如何拉平城鄉差距的問題，以後她也會多多就教議員，多跑潭水亭請問觀音媽跟主委及委員等，傾聽民意是她未來非常重要的責任之一，好好來把民意化為行動力，讓台中這個城市更好，希望在眾神庇佑之下，台灣愈來愈順，台中也愈來愈順，愈來愈欣欣向榮。

針對賴總統是否欽點或鼓勵她出來參選台中市長？何欣純指出，一切都還是尊重中央黨部的提名程序；媒體問「民進黨已定調將由你出馬挑戰台中市長的寶座」，何欣純則再次強調，一切還是尊重中央黨部的提名程序及尊重主席。

