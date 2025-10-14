南市修法住宅區禁設加氫站 商業區不准設併網儲能設備

南市完成「都市計畫法臺南市施行細則」修法，明定住宅區不得設置加氫站及爆竹煙火儲存空間。（記者洪瑞琴攝）

為配合國家「2050淨零排放」政策與再生能源發展方向，南市完成《都市計畫法臺南市施行細則》部分條文修正及公告施行，新規明定住宅區不得設置加氫站及爆竹煙火儲存空間，商業區也禁止設置併網型儲能設備，確保公共安全。至於農業區則可設置寵物生命紀念設施，以因應服務業趨勢需求。

南市都發局表示，這次修法重點，建立都市設計審議會的組織架構與審查程序，並明確劃定需進行都市設計審議的地區，強化城市空間品質的把關機制，已於10月2日公告發布施行。

在居住與環境安全方面，修正明定住宅區內不得設置加氫站及爆竹煙火儲存空間、商業區不得設置併網型儲能設備，以維護社區安寧與公共安全；配合綠能與通訊設施發展，乙種、特種及零星工業區將可設置太陽能、小型風力、儲能設備與電信天線；農業區則新增可設置加氫站與寵物生命紀念設施，兼顧產業創新與安全管理。

另同步修正調整都市更新容積獎勵上限，依都市更新條例劃定為策略性更新地區、單元面積達1萬平方公尺且採公辦都市更新，獎勵後建築容積上限可達建築基地二倍的基準容積。

都發局長林榮川表示，這次修法是台南在都市規劃上的重要一步，率先把節能減碳、產業轉型與土地合理利用納入法規，展現推動智慧綠能城市的決心。他強調，法規更新不僅提升都市計畫的執行力，也回應市民對居住安全與生活品質的期待。

配合「台南2050淨零政策」，南市都發局進行都市計畫法規面修正作業。（圖由南市都發局提供）

