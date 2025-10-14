路透：台國安局揭中國網攻激增17％ 示警北京網軍正試圖分化台灣社會

《路透》報導，台灣國安局數據顯示，中國對台網路攻擊2025年較去年增加17%，平均每日達280萬次，醫療、國防、電信與能源成主要目標。（路透資料照）

外媒《路透》報導，台灣國安局數據顯示，中國對台灣政府部門的網路攻擊2025年較去年增加17%，平均每日達280萬次。台灣當局警告，北京「網軍」正試圖在台灣內部製造分裂。這是台海緊張持續升溫下，中國對台施壓的最新灰色地帶戰術。

根據《路透》報導，台灣多次抱怨中國採取「灰色地帶」戰術，從每日軍演到網路攻擊，北京正加大軍事與政治壓力，迫使這個民主治理的島嶼接受其主權聲索。

請繼續往下閱讀...

《路透》根據台灣國安局提交立法院的報告計算，台灣政府服務網路今年平均每日遭受280萬次攻擊，高於2024年的240萬次。這份報告副本在週三立院會議前由《路透》取得審閱。

報告指出，醫療系統、國防、電信與能源是這些「系統性網攻」的主要目標。報告表示：「除了竊取情報，這些行動整合暗網、網路論壇與媒體管道散播捏造內容，侵蝕民眾對政府網路防禦的信心。」

AI生成迷因針對選舉 中國否認並反指控台灣

報告顯示，台灣偵測到超過1萬個「異常」社群媒體帳號，包括許多臉書帳號，協助散播超過150萬則台灣當局認定為假訊息的訊息。報告指出，中國結合其官方媒體與「網軍」散播批評台灣政府的內容、推廣親中敘事，並散播對美國的不信任。美國是台灣最重要的國際支持者與軍備供應國。

報告表示，中國使用人工智慧技術生成「迷因風格」內容，針對特定議題，包括台灣選舉與台美關稅談判。「異常帳號接著在台灣的輿論空間放大這些敘事，以影響民眾認知。」報告稱：「這旨在加劇台灣內部分裂。」

中國台辦未回應《路透》的置評請求。中國例行性否認涉入駭客攻擊，但經常遭外國政府指控。中國聲稱自己遭到台灣網路行動攻擊。中國11日懸賞18名其聲稱是台灣軍方心理作戰官員、散播「分裂主義」訊息人士。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法