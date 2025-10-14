總統贈潭水亭「濟眾化俗」匾還願 蕭美琴揭匾讚台灣人良善充滿韌性

副總統蕭美琴代表賴總統到潭水亭為為賴總統致贈的匾額「濟眾化俗」揭匾！（記者歐素美攝）

總統賴清德在競選時曾到台中市潭水亭觀音廟許願，順利當選後，在立委何欣純提醒下贈匾還願，副總統蕭美琴今天特別代表賴總統到潭水亭為為賴總統致贈的匾額「濟眾化俗」揭匾！蕭美琴並提到之前到潭水亭參拜時，曾不小心踢到電線差點跌倒，幸被人拉住，就像人生難免會踢到石頭、電線，會遇到人生的困境跟阻礙，國家也是一樣，但台灣人靠著做為世界良善的力量以及勤奮打拚，尤其是用創意去化解困境，讓我們這個國家可以在各式各樣的挑戰中依然屹立不搖，甚至持續壯大。

蕭美琴回憶她之前到潭水亭時踢到電線的經歷；台中市議員蕭隆潭笑稱「拉住你的就是我啦！」，蕭美琴笑稱「我們同姓，有同心」。

蕭美琴說，人生難免會踢到石頭、電線，會遇到人生的困境跟阻礙，國家也是一樣，我們心存善念，像觀音媽的保庇及上帝的保佑，我們心存善念，團結共度各種難關及挑戰，當今時局全世界確實有很多的不穩定，歐洲有戰爭，中東好不容易看到停戰，有和平的曙光，有全球性的能源及通澎等各式各樣的挑戰，我們也有我們自己地緣政治的危機，但我們在這些挑戰當中，台灣人靠著做為世界良善的力量以及勤奮打拚，尤其是用創意去化解困境。

蕭美琴說，大家都知道坐在家裡批評或要罵是很簡單的事，但走出門來解決問題、服務社會才是最具挑戰，也更值得敬佩的一件事情，台灣人在世界上就是扮演這個角色，就是扮演不管是菲律賓或哪一個國家碰到地震、碰到困難，或者我們自己的國人碰到風災、水災、地震相互幫忙，以那種韌性來感動全世界，這是全世界獨一無二的韌性及良善的力量，我們要以自己為榮，因為我們的百姓是值得疼惜的，我們大家都獲得在地的觀主媽，包括各位善男信女以善念獲得上天的保佑，讓我們這個國家可以在各式各樣的挑戰中依然屹立不搖，甚至持續壯大。

蕭美琴除了參拜及揭匾外，並與當地多位里長及該廟管委會人員等合影留念。

