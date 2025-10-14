民進黨高市黨部辦「里長海選青年營」 盼新世代力量改變社會

民進黨高市黨部本週六將舉辦「2025 民主種子TEAM TAIWAN 里長海選青年營」。（民進黨高市黨部提供）

台灣政壇第一回!民進黨高市黨部今宣布，本週六將舉辦「2025 民主種子TEAM TAIWAN 里長海選青年營」，盼透過青年營隊攬才、真正投入里長選舉，尋求改變社會的新世代力量。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，民進黨長期以來重視青年參與公共事務，黨部希望藉由這場活動，讓更多有志青年了解政治不是遙不可及，而是從社區服務與地方治理開始。

當天活動邀請到民進黨秘書長徐國勇主持開訓，立委王義川主講「里民聽得懂的政策行銷」，新北市汐止區現任年輕里長郭書成將解說六大主題課程，包括「我適合選里長嗎？」、「什麼樣的人適合選里長？」、「里長的薪資待遇與勞動條件」、「里長要做哪些事？」、「選里長要花多少錢？」、「如何選舉？」。

黃文益說，他也會在會中分享「市黨部的基層經營」課程，並由外聘攝影講師郭于丞親授手機短影音剪輯技巧；當天還邀請現任黨籍里長出席座談，目前已經有10多位里長報名出席。

黃文益指出，許多優秀政治人物都從里長出發，這不僅是了解公共服務第一站，更是培養責任感、學習溝通與領導重要舞台，唯有讓更多年輕人理解政治、參與社區事務，民主根基才能更加穩固。

