傅崐萁極力甩鍋中央、卸責鄉公所 陳揮文怒斥「夏夕夏景」：欠人譙！

陳揮文砲轟傅崐萁。（圖翻攝自陳揮文YT）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，花蓮縣府救災荒腔走板引爆民怨，事發已3週，縣府還不斷試圖甩鍋中央，立委傅崐萁昨（13日）還在立院頻爆粗口、跳針嗆內政部長劉世芳等官員，讓外界直搖頭。本身是花蓮人的資深媒體人陳揮文，今天（14日）怒轟傅崐萁「夏夕夏井（台語卸世卸眾，意指丟人現眼）」！

立法院內政委員會13日進行「堰塞湖監測、災害預警通報、疏散機制及災後復原重建」專題報告，傅崐萁再次批評中央9月22日發布紅色警戒，要求包括光復在內等鄉公所，在一天之內從撤離600人增加到8000多人不合理，而且提出《災防法》宣稱，撤離執行單位為鄉鎮公所，中央別再栽贓給花蓮縣府，但隨後被狠狠打臉。

請繼續往下閱讀...

而陳揮文今天在其YT頻道開直播時，一開始就表示，他非常鄙視傅崐萁這種政客，「光復發生這樣的事情，19個人死亡，5個人失聯，到現在還在搶救，3個禮拜過去了，你就看傅崐萁在立法院表演什麼？推諉卸責！大家看得下去嗎？上個禮拜二院會總質詢，他往上推給中央的農業部、經濟部、內政部……，昨天他是往下推，推給鄉鎮公所？！傅崐萁要告訴你的故事就是，夾在中央跟光復鄉公所之間的花蓮縣府，是沒有責任的！傅崐萁跟他太太的縣府是沒有問題的！你相信嗎？你能接受嗎？」

陳揮文越說火氣越大，「他講得太好啦，一邊是中央要負責，一邊是鄉公所要負責，我太太的花蓮縣政府就不用負責啦！這種鬼故事你聽得下去？你花蓮如果讓傅崐萁夫婦這種XX再執政，花蓮會進步嗎？遇到事情就推託，你好意思推給中央，好意思推給鄉公所，那我要花蓮縣府幹什麼？哩甲慶奔（台語：你吃剩飯）的喔？你們就是欠人譙啦！什麼政客啊！」

「有這種立委啊，『夏夕夏景』！傅崐萁，如果你的謬論成立的話，那你當時應該打電話給你太太，叫她留在韓國就好啦，不用回來，反正堰塞湖是中央在管的，撤離是鄉公所在處理的，我們是縣政府，沒有我們的事，留在韓國繼續玩……傅崐萁你跟徐榛蔚瞎掰的這個鬼故事，你自己邏輯會通嗎？」

他還說，「明年花蓮縣長，你們民進黨趕快加油啦，國民黨那些跟傅崐萁稱兄道弟的那些XX，我就pass啦！這個人做立委做到這種程度，你還看得下去？你要幫傅崐萁洗地、擦脂抹粉的朋友，請你永遠不要再來了，請你立刻離開，記得按倒讚。」

「傅崐萁我跟你嗆明，沒有人這麼XX的啦！你做（過）縣長、做立委，然後你這樣推卸責任給光復鄉公所，大家都在看啊。傅崐萁這個動作齁，剛好印驗了上禮拜行政院長卓榮泰噹他『你是在搶救政治生命』這句話，上個禮拜我認為這講過頭了，但現在回頭去看，卓榮泰講得對不對，傅崐萁真的就是在搶救他的政治生命啊，所以能推給中央的就推給中央，能推給鄉公所的就推給鄉公所，很難看啦！做一個政治人物做成這樣……」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法