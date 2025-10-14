捷運「萬大樹林線」第二期總造價770億 卓榮泰：年底前一定會核定

關於捷運「萬大樹林線」第二期何時會核定？行政院長卓榮泰表示，明年度中央政府總預算已送到立法院來審，也會開始來審議，今年底前一定會來核定，「如果算出來，能快就更快」。（翻攝直播）

民進黨立委蘇巧慧今日在立法院問及捷運「萬大樹林線」第二期何時會核定？行政院長卓榮泰表示，明年度中央政府總預算已送到立法院來審，也會開始來審議，今年底前一定會來核定，「如果算出來，能快就更快」。

捷運「萬大樹林線」全稱為「萬大−中和−樹林線」，分為兩期開發，第一期為正在興建中的「萬大線」，第二期則是「樹林線」。

蘇巧慧質詢時指出，「萬大樹林線」第二期的財務修正計畫出現狀況，今年3月通過審核，已經過7個多月，行政院還沒有核定，現在到底是什麼狀況？

卓榮泰回應，土城樹林線是重要的交通動脈，原來核定的工程款比較少，大概550億元，國發會重新審定的過程中增加了220億元，總共是770億元，目前案子還在行政院裡面。

卓榮泰說明，因財政收支劃分法大幅修正後，中央有大量經費被挪移到地方，現在按照財政級次在重新衡量，到底地方和中央要如何分擔工程款。如果沒有辦法分擔，時間就會延長。

卓榮泰認為，時間延長對地方而言，接受程度是比較低的，所以就財政級次來看中央和地方分擔的部分，畢竟捷運是地方自治應辦事項。

蘇巧慧質疑，如果再拖下去，工程款只會越來越貴？到底何時會有結果？交通部長陳世凱回應，妳應該是擔心工程會不會因此延宕，雖然預算部分還沒有很確定，施工部分持續進行，會確保工程不會因此延宕。

卓榮泰強調，他會請主計總處就各縣市類似案件，關於預算分擔情形做綜合性的整理。明年度中央政府總預算已經送到立法院來審，也會開始來審議，今年應該完成的工作今年應該要完成，年底一定會來核定，「如果算出來，能快就更快」。

