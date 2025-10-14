為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳菊、陳其邁被扯進鳳山水庫光電板 市府:陳菁徽混淆視聽故意抹黑

    2025/10/14 16:05 記者葛祐豪／高雄報導
    國民黨立委陳菁徽指鳳山水庫蓋起光電板，遭打臉是韓國瑜任內發函同意籌設許可。（圖擷自陳菁徽臉書）

    國民黨立委陳菁徽指鳳山水庫蓋起光電板，遭打臉是韓國瑜任內發函同意籌設許可。（圖擷自陳菁徽臉書）

    國民黨立委陳菁徽指鳳山水庫蓋起光電板，遭高市府打臉是前市長韓國瑜發函同意籌設許可；陳菁徽今（14日）又指該招標案為2018年開標、2020年啟用，時任高雄市長是陳菊、陳其邁；對此，高市經發局反擊陳菁徽混淆視聽、故意抹黑，強調鳳山水庫光電是台電標案，與市府唯一行政相關程序是韓國瑜市長任內，同意籌設許可審查意見。

    陳菁徽對高雄市政府用一紙公文，便將鳳山水庫光電板責任推給韓國瑜，深感遺憾；她今天又表示，鳳山水庫太陽光電廠招標案日期是2018年4月19日、同年5月30日開標，在陳菊任內；鳳山水庫太陽能光電場始建時間2020年8月24日、同年12月21日啟用，是在陳其邁任內。

    高市經發局今天下午駁斥陳菁徽再次不實指控，指鳳山水庫水面型太陽能光電案，是台電採購與施工，非高市府招標或主辦。市府在本案唯一且明確角色，是依權責就「土地是否符合使用管制」及「籌設許可」提供審查意見，該項審查在108年5月經濟部徵詢地方政府意見時，韓國瑜市長發函表示同意，呼籲陳菁徽根據客觀事實發言，勿一再捏造散播不實訊息

    「如果覺得有問題，韓市長為何當時還要同意籌設？」經發局強調，陳菁徽今天訛稱該案「某市長招標、某市長動工」，但此案招標、契約與工期管理，都屬台電權限，並非市府工程，內容包含鳳山、蘭潭、仁義潭、寶山、永和山等5個不同縣市水庫水面型太陽光電新建工程；開工、設備安裝與併網等工程節點，均由台電與承攬廠商「星能公司」依約執行，與地方首長無關。

    經發局指出，陳菁徽將中央公營事業依法辦理的採購與履約，錯置為地方政府工程，是混淆視聽故意抹黑。該案由台電向電業管制機關經濟部能源局（現能源署）申請籌設許可，108年5月市府確認不屬《水污染防治法》列管事業，設置地點也不在公告水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內。

