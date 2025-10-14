柯志恩控高市府「全資源」攻擊 市府：有責任捍衛公務員清白

陳其邁透過臉書回擊柯志恩烏龍爆料。（翻攝陳其邁臉書）

國民黨立委柯志恩今指控高雄市政府，在大坪頂違法堆置廢棄物議題上、動用「全資源」攻擊她！高市府發言人項賓和強調，未全面捍衛公務員清白、才是失職。

柯志恩昨偕同許采蓁、邱于軒等高市議員，至大坪頂坪北段保護區會勘並提出批判，事後質疑高市府動用全市府資源「一條龍」攻擊，各局處小編還加班分享貼文；柯辦合理懷疑局處粉專遭府方強迫分享市府貼文，用來攻擊柯志恩，成為打擊政敵工具，嚴重違反行政中立原則。

高市府發言人項賓和表示，市長陳其邁今日在市政會議前受訪時，已明確表達市府有責任捍衛公務員清白的立場。

最近有關大坪頂合法堆置公有事業設施一案，柯志恩委員與部份國民黨籍市議員，一直用不符事實的論述質疑該處堆置土石違法，甚至動用網軍側翼散播不實訊息攻擊市府，這種抹黑式的攻擊對依法行政的公務員是嚴重傷害，市府有責任出面澄清，並嚴正譴責柯志恩委員不該為了選舉造勢，抹煞公務人員的努力。

項賓和強調，即使市府已透過各種管道說明澄清，但柯志恩委員仍無視都計法的相關規定，一再不實指控市府違法，甚至透過網路直播與部份媒體單方面不平衡報導，意圖影響一般大眾的判斷。

市府包括新聞局等各局處，本就有責任一同出面捍衛公務員的清白，更有義務要向市民朋友說明事實，如果放任這些不實訊息流竄，才是失職。

陳其邁今也透過臉書反批柯志恩烏龍爆料，嚴厲譴責惡意的政治操作與抹黑，並以圖卡解說小港大坪頂污水工程暫置場一事爭議，強調有必要就事實做個澄清。

