提花蓮撤離計畫 季連成酸：要靠別人至少要拿出資源

季連成（中）表示史上最大撤離，軍方會幫忙。（記者洪臣宏攝）

國民黨團總召傅崐萁將疏散撤離甩鍋給鄉鎮公所，再度引發中央、地方隔空交火，中央應變中心總協調官季連成今（14）日表示，若「風神」來襲，花蓮將執行台灣史上最大疏散撤離，他舉以哈戰爭百萬人迅速大撤離為例，直說為何我們做不到?不過他意有所指說，不能只靠鄉鎮公所，「如果想靠別人幫忙也可以，至少本身資源要拿出來給大家使用。」

垂直撤離改疏散避難 季：尊重花縣府

季連成對於花蓮縣府撤離方式突然改弦易轍相當不解，認為垂直撤離已證明是安全的，不明白花蓮縣府捨棄動機，他說，他在協調會上逐字逐句念，他們都沒有意見，回去之後就推翻垂直撤離，改成疏散撤離，但尊重縣府，就做一次疏散撤離看看，其他縣市做過3、4千人撤離，但史上沒做過8千人撤離。

請繼續往下閱讀...

至於花蓮縣政府是否有能力達成任務，季連成說，除了光復商工、光復國中建築物穩定安全，容許局部性垂直撤離，其他人都得疏散，他相信大部分人不想被強制撤離，鎖上門就會自己離開，軍方也會支援。

他表示，如果成功了，將是台灣史上最好的疏散撤離模式，大家要勇於承擔，不然真正戰爭時怎麼辦?那時撤離將不只是8千人，可能是8萬人，現在從小處學習韌性，例如加薩走廊以哈戰爭，巴勒斯坦百萬名難民大撤退，他們可以做得到，我們為何做不到?也許情境不一樣，但他們撤得很快，我們要學習大面積撤離，他贊成垂直撤離，但尊重縣府決定。

季連成說，撤離不僅僅光復、萬榮及鳳林三個鄉鎮，而是全部花蓮縣要做，花蓮縣政府要集中花蓮的資源，而不是只靠鄉公所，依據災防法縣政府可以徵用所有縣內資源，而每個縣市資源都很豐富，就看怎麼運用，如果只想靠別人幫忙也可以，至少本身資源要拿出來給大家使用。

相關新聞請見︰

可能又有颱風要來！光復估撤離7、8千人 季連成： 正好當「壓力測試」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法