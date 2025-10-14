郝龍斌拋5項兩岸政策主張 張亞中批「國小家庭作業」層次

國民黨主席候選人張亞中。（資料照）

針對國民黨主席候選人郝龍斌今日拋出「台灣不獨、大陸不武」，黨內舉辦兩岸政策大辯論，以及要在上海、北京設置國民黨辦事處等出5項兩岸政策主張，競爭對手張亞中雖然肯定郝龍斌願意針對兩岸議題提出完整主張，但他也批評稱，相較自己對兩岸論述已屬博士論文層次，郝龍斌的論述卻仍停留在「國小家庭作業」的層次，令人遺憾。

另一位國民黨主席候選人羅智強則說，這次選舉每個候選人的兩岸政策論述有一些方向差異，但本質出發點都基本一致，也就是以「九二共識」為基底，恢復兩岸和平榮景，只是有些方法不一樣，他並強調，如果當選黨魁，他會在3個月內率團訪問中國，重建兩岸對話窗口與管道，並在捍衛中華民國尊嚴與台灣利益下，與對岸進行友善交流對話，國民黨要對自己的兩岸政策立場有自信，才不會讓台灣走向烏克蘭的境地。

請繼續往下閱讀...

張亞中表示，郝龍斌的主張與目前黨中央及其他幾位候選人並無根本差異，論述框架依舊停留在前總統馬英九時期的思維，只是重述立場，仍以「事務性交流」為主軸，並對兩岸未來的政治關係設下前提，完全忽略當前國際與兩岸地緣政經格局的劇烈變化，既未與時俱進，也仍在「拖」與「避」之間徘徊。

張亞中還說，郝龍斌於10月7日台中場政見發表會上公開承諾，願意與他就兩岸論述進行一對一辯論，若郝龍斌真要推動「黨內兩岸政策大辯論」，就先讓這場辯論從已經承諾他的這一場開始，他正靜候郝龍斌確定時間與地點。

國民黨主席候選人蔡志弘則回應，黨內兩岸政策辯論該辦，因為尋求共識很重要，至於在對岸設置辦事處，他認為除了北京、上海，應該再加一個廣州，除了服務國民黨員，也要服務其他的台灣民眾；至於郝龍斌主張推動「兩岸論壇」，他認為就不必了，只需恢復「國共論壇」即可，不必另起爐灶。

蔡志弘並重申其「一中內涵、相互理解」政策主張，強調中華民國憲法與對岸憲法都是一中憲法，他所主張「一中內涵」就包括「九二共識、一中各表」以及中華民國憲法與兩岸人民關係條例，也涵蓋過去維持兩岸和平現狀的相關政策，他強調，「一中內涵」具有包容性，而且可與對岸憲法連結。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法