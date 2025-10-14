「我們都是挺強的」記者會 馬英九影片現身：黨主席支持羅智強

國民黨主席候選人羅智強14日召開「我們都是挺強的」，說明參選理念。（記者羅沛德攝）

國民黨主席候選人羅智強今日下午召開「我們都是挺強的」記者會，找來各地方藍營議員站台力挺，大家一起高呼「團結一定強，我們都是挺強的」。記者會一開始，現場還先播放前總統馬英九表態挺強的影片，雖然日前另一位候選人郝龍斌向媒體透露，馬英九當面對他說「你一定會有我這一票」，但馬英九在今日的影片中卻挑明說，黨主席職位應該支持羅智強。

馬英九表示，羅智強過去是他的重要助手，幫他打贏過兩次選戰，政治歷練完整，馬並強調，國民黨世代交替現在是時候了，黨主席的職位應該支持羅智強。

面對近期發生中共介選爭議，羅智強今天以蔣渭水的名言「同胞須團結，團結真有力」送給全黨，他強調，選舉就是一個過程，一定有贏的人，也有輸的人，最後贏的人就是贏得肩膀上的重擔，還要連結輸的人，打造團結的團隊，他一定努力拼得最後勝選，更重要的是全黨團結贏得2026、2028選舉，他還說，這次選舉自己無心無愧，而且自己已經贏了，拿到「最佳風度獎」，因為他從未對其他候選人口出惡言，並相信以黨員的智慧，會看到他的好。

對於今傳一份民調國民黨主席候選人鄭麗文以過半數支持度遙遙領先其他對手，羅智強表示，他不迴避目前的難關，而且在各項民調中，自己大概是受棄保最嚴重影響的參選人，但從這次選舉過程中他已慢慢發現有兩個價值，一個是選擇「安心可靠」，另一個選擇是「世代交替」，一般選擇後者的人可能會投給鄭麗文、羅智強，選擇前者的人會把票投給郝龍斌與羅智強，所以自己就是「最大公約數」，大家都能接受他，他同時呼籲黨員要「擇期所愛，愛其所擇」，但絕對不要因為對候選人喜好之外的因素投票。

至於中共介選爭議，羅智強說，他從參選以來就堅持「三不」，不對其他候選人口出惡言，不動用網軍攻擊別人，也不操作棄保，只專注打自己的選戰，他是用綁住自己的雙手來打這場選舉，也非常樂意，因為這是對自己與國民黨的考驗，如果候選人不能收斂攻擊別人，要如何說服黨員相信不會為自己的私心來算計？至於相關造謠抹黑爭議就讓司法程序來釐清。

有關媒體提及鄭麗文被爆料先前參加反罷免活動收車馬費，羅智強只說，自己還是堅持「三不」，每個人有每個人的作法，他就不多做評論。

