郝龍斌主張國民黨在中國設辦事處 學者：將受國台辦「監管」

國民黨主席候選人郝龍斌14日召開記者會召開，對外說明兩岸政策。（記者羅沛德攝）

國民黨主席候選人郝龍斌今召開兩岸政策記者會，提出5項兩岸政策主張，主張推動國民黨在中國上海、北京設立辦事處，以「雙城論壇」為基礎推動「兩岸論壇」，並呼籲中國宣示「台灣不獨、大陸不武」。學者示警，在中國設辦事處，恐陷入政治統戰陷阱，也會受「國台辦」或地方統戰部門監管，實質運作難以保持自主。。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，郝龍斌主張國民黨赴中國設辦事處，並呼籲中國宣示「台灣不獨、大陸不武」，看似交流倡議，實則脫離現實。對中國而言，只要不支持統一，都是「台獨」，也就是即使堅持中華民國立場，也在其敵視範圍內。中國所謂「不武」永遠附帶條件，等同期待侵略者自我節制，毫無意義。

洪浦釗分析，至於主張在中國設辦事處，更恐陷入政治統戰陷阱。中國從未允許對等互設，任何台方機構都必須依附在中國的對台系統之下，受「國台辦」或地方統戰部門監管，實質運作難以保持自主。兩岸交流應建立在對等與尊嚴上，而非自我降階。若忽略主權現實，這類提議只會削弱國家立場，成為中國滲透台灣政治的又一道門縫。

