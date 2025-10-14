香港拍戲全遭拒！《時代革命》導演來台見中學圖書館一幕當場落淚

執導香港反送中運動紀錄片《時代革命》導演周冠威。（取自臉書）

香港「反送中」事件2019爆發至今已逾6年，曾執導香港反送中運動紀錄片《時代革命》導演周冠威在臉書發文表示，香港現在充斥「自我審查」，「拍攝場地」成為他拍攝新戲最困難的問題，全香港沒一間中學願意租借場地給他。2024年夏天，他在台灣尋找拍攝場地，在一間中學圖書館，赫然發現書櫃上貼滿反送中的相關照片，「我壓抑不住，在一眾同行工作人員面前，哭了出來」。

「世界很多地方不承認台灣，但台灣包容世界。」周冠威昨日在臉書發文表示，他本人曾經執導香港反送中運動紀錄片《時代革命》，所以在現今充斥自我審查的香港，他要找到足夠資金非常困難，稍具規模的經理人公司及電影公司的演員，也拒絕與他合作。

請繼續往下閱讀...

「除了資金及演員，最關鍵的原因，是拍攝場地。」周冠威指出，幾年以來，全香港沒有一間中學肯租給他拍攝，但他今年上映的驚悚電影《自殺通告》故事情節，都是發生在一間學校之中。於是將劇本由現實的香港，轉化為一個架空世界，讓故事發生在一個不知名的亞洲城市。

周冠威指出，香港經歷了很多因為官方或自我審查被取消活動的事件，再加上他執導的愛情片《幻愛》，重映也被取消的影響，他之前身在香港，心裡總會有一種，新電影《自殺通告》又會突然間被取消的感覺。但當他乘搭的飛機着陸台灣的那一刻，會被取消的恐懼傾刻間消失。

周冠威分享，2024年夏天，首日在台灣看拍攝場地，去到一間中學圖書館，突然看到書櫃上貼滿了2019年香港社運的展覽圖片，「我壓抑不住，在一眾同行工作人員面前，哭了出來」。他表示，同事看到導演這樣，都措手不及。而他當時內心激動地想，台灣學校可以那麼光明正大地教育下一代，對比香港社會對於這場運動，持續地抹黑、扭曲、追捕、打壓與監禁，反差太大。

周冠威回憶，他當時哭着向台灣同事說：「香港學校不能這樣！所有台灣學校都會這樣嗎？」她回答說：「大部分都會。」他說：「這是我的家（香港）！」他也想問，五年了，台灣教師們仍然重視香港，香港的學校或教師，可以向學生重溫五年前的事嗎？最後他也說：「這個經歷提醒我，赴台拍攝的原因，就是自由。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

香港「反送中」事件2019爆發至今已逾6年。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法