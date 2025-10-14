賴總統偕盧秀燕探訪百歲太極拳大師 現場比劃大讚「台灣葉問」

賴清德總統今赴台中，偕台中市長盧秀燕探望百歲人瑞洪李英嬌。（總統府提供）

重陽節將屆，賴清德總統今赴台中，偕台中市長盧秀燕探望百歲人瑞洪李英嬌、陳活森，致贈金鎖片祝福長輩福壽延年、身體健康。洪李英嬌阿嬤出動家族22人到場同歡；另陳阿公是太極拳大師，賴總統也現場學了幾招並大讚「台灣葉問」，場面歡快。

今年101歲的洪李英嬌阿嬤，孫子輩加起來共有90多位，子孫滿堂，大家族感情相當融洽，賴總統今天前往探視，有22位家人陪同在旁，從82歲的長子、長媳，到年紀最小的1歲曾外孫女都在場，現場相當熱鬧。

洪李英嬌阿嬤是虔誠的信徒，早年會到土地公廟奉茶打掃，還會到大甲媽祖廟拜拜，現在雖然比較少到廟裡走動，但仍然保持生活規律，每日早齋、每月茹素、早晚都散步，保持樂觀健康。隨後，總統頒贈金鎖片送給阿嬤，祝福阿嬤身體健康。

100歲的陳活森阿公身體相當硬朗，退休至今，幾乎每天都會到家附近的公園運動，並且天天打拳自我鍛鍊，行動自如、相當勇健。值得注意的是，阿公年輕時從事過許多不同工作，從務農、開貨運行到傳授太極拳，人生歷練相當豐富。

陳阿公教授太極拳30多年，栽培過上萬名學生，有來自台灣、美國、日本、歐洲國家等，還曾代表國家到歐洲比賽「以武會友」，賴總統聞言大表敬佩，並現場請教阿公傳授一兩招，陳阿公也毫不藏私，詳細講解口訣、拆解動作，提點「太極拳就是這樣」、「要練習丹田」等，賴總統也跟著阿公的口令一起練習推手、學習太極拳的精髓，大讚人瑞阿公根本是「台灣葉問、黃飛鴻」。

隨後，總統頒贈金鎖片送給陳阿公外，對於陳阿公的孫子投身軍旅，在軍中擔任上尉一職，總統也多予勉勵、表達對國軍的感謝，2歲的曾孫更特別穿上迷彩服迎接三軍統帥，被總統一舉抱起時，將頭倚在「賴阿公」肩膀上，場面相當溫馨。

