指台海開戰兩岸同遭大禍 海基會籲中國重啟對話機制

海基會董事長吳豊山。（記者田裕華攝）

海基會今日召開第十二屆董監事聯席會議，該會董事長吳豊山致詞表示，台海如果不幸發生戰爭，不管國際社會如何選邊站，其結果必是兩岸同遭大禍，除了兩岸生靈塗炭之外，兩岸好不容易達成的建設成果也必大幅倒退。

吳豊山談及，戰爭無疑是人類最大的禍患，造成斷垣殘壁、家破人亡、血流成河、文明倒退、建設成果化為烏有，是自稱萬物之靈的人類最大的自我諷刺。

吳豊山語重心長說，近幾年來，台海和平成為舉世關注的焦點，但是世界各地智庫沒有半個人認為台灣會侵略中華人民共和國，他們擔心的是中華人民共和國聲言有朝一日不惜武統台灣。他們也擔心台海如果不能自由航行，世界既有的經貿秩序必然驟變。

「兩岸分立分治是歷史發展的結果！」吳豊山說，兩岸分立76年之後的今天，在台灣的中華民國發展出自由民主體制，中華人民共和國依然維持一黨專政，因此絕大多數台灣人民希望維護自由民主體制，希望兩岸和平共榮。

吳豊山表示，戰爭沒有贏家。台海如果不幸發生戰爭，不管國際社會如何選邊站，其結果必是兩岸同遭大禍，除了兩岸生靈塗炭之外，兩岸好不容易達成的建設成果也必大幅倒退幾十年。

吳豊山提及，因此，假如兩岸領導階層都能以人民福祉為最高考量，和平共榮便成為唯一光明大道；如果有人輕佻發動戰爭，勢必成為歷史的罪人。

並舉例，4天前，賴總統在發表國慶祝詞時明確表示：民主台灣將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。一個禮拜前，賴總統在接受美國保守派健將賽斯頓先生專訪時也明確表示：我國政府「在對等、尊嚴前提下，樂意與中國談判，交流合作，和平共榮。」這是建設性的倡議。

吳豊山說，海基會是官方唯一授權的兩岸對話平台，本人今天要再一次呼籲海協會，耐心地說服您們的高層，依據1993年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會對話機制，共同為營造兩岸和平發展工程跨出建設性步伐。

他呼籲，只要站上歷史的制高點，便能一眼看出兩岸休戚與共，因此只要雙方飽滿善意，窮盡智慧，耐心協商，必能找到符合雙方核心利益的交叉點。呼籲兩岸重啟對話機制，共同為營造和平共榮跨出建設性步伐。

前海基會董事長李大維（右）今日出席海基會董監事會議，與海基會祕書長羅文嘉致意。（記者田裕華攝）

